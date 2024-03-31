Güncelleme Tarihi:
T.C. KARAYAZI ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2022/132 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : Bayraktar Mahallesi, Karayazı / Erzurum
ADA NO : 118
PARSEL NO : 24
VASFI : Çayır
YÜZÖLÇÜMÜ : 193.714,80 metrekare
MALİKİN ADI VE SOYADI:Perizade Şaka, Esmer Maskan, Elif Şaka, Çiğdem Şaka, Muhammed Şaka
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : BOTAŞ
KAMULAŞTIRMANIN VE
BELGELERİN ÖZETİ :
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2022/132 Esas Esas sayısında dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 03/10/2023
#ilangovtr Basın no ILN02012453