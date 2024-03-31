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T.C. KARAYAZI ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

T.C. KARAYAZI ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
Oluşturulma Tarihi: Nisan 01, 2024 00:00

 

T.C. KARAYAZI ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2022/132 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : Bayraktar Mahallesi, Karayazı / Erzurum

ADA NO : 118
PARSEL NO : 24
VASFI : Çayır
YÜZÖLÇÜMÜ : 193.714,80 metrekare
MALİKİN ADI VE SOYADI:Perizade Şaka, Esmer Maskan, Elif Şaka, Çiğdem Şaka, Muhammed Şaka

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : BOTAŞ

KAMULAŞTIRMANIN VE
BELGELERİN ÖZETİ :

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2022/132 Esas Esas sayısında dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 03/10/2023

 

#ilangovtr Basın no ILN02012453

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#ILN02012453#İlangovtr