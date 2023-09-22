T.C KARADENİZ EREĞLİ 2. ASLİYE HUKUKMAHKEMESİNDEN

Mahkememizin aşağıda belirtilen dosyalarından tensiben verilenkarar gereğince; Zonguldak İli, Kdz.Ereğli İlçesi, Ereğli TM 2-Alaplı TR4 ENH güzergahına kalan ve 2942 Sayılı Yasanın 27. Maddesine göre Acele Kamulaştırması yapılan, aşağıda özellikleri belirtilen taşınmazların açılmış olan Bedel Tespiti ve Tescil davasına ilişkin kamulaştırma işlemine veya taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin ilan tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkemeye yazılı olarak bildirilmesi gerektiği ve ilandan itibaren 30 gün içinde idari yargıda iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açılabileceği ,husumetin Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş’ne yöneltilebileceği, idari yargıda dava açanların dava açtıklarını ve yürütmeyi durdurma kararı aldıklarını belgelendirmedikleri taktirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği, mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmazın kamulaştırmasını yapan idare, tespit edilen bedelin malikler adına Karadeniz Ereğli Ziraat Şube Müdürlüğü’ne yatırılacağı duruşmanın 15/12/2023 tarihinde mahkememiz duruşma salonunda yapılacağı ilan olunur.

Sıra No İL İLÇE MAHALLE ADA PARSEL ESAS NO DAVALI AD-SOYAD İRTİFAK ALANI m2 DİREK YERİ m2 1 ZONGULDAK EREĞLİ BÖLÜCEK 109 19 2023/183 RECEP GÜLTEKİN 3,33 2 ZONGULDAK EREĞLİ BÖLÜCEK 109 6 2023/185 SAFİYE KARADAĞ

GÜNER ÇETİNKAYA 18,63 3 ZONGULDAK EREĞLİ BÖLÜCEK 109 9 2023/187 HANİFE BAŞKAN

BAKİYE BAŞKAN

ŞABAN BAŞKAN 25,35 4 ZONGULDAK EREĞLİ BÖLÜCEK 109 14 2023/189 ÇETİN ÇETİNKAYA 48,19 5 ZONGULDAK EREĞLİ BÖLÜCEK 109 12 2023/191 MEHMET ÖZBAY

İSMAİL ÖZBAY

FATMA ÖZBAY

VOLKAN ÖZBAY 18,26 6 ZONGULDAK EREĞLİ BÖLÜCEK 109 15 2023/193 RECEP YETER 31,84 7 ZONGULDAK EREĞLİ BÖLÜCEK 109 17 2023/195 HİLMİ BAŞKAN 10,79 8 ZONGULDAK EREĞLİ BÖLÜCEK 109 21 2023/197 MUSTAFA KİREZ 11,48 9 ZONGULDAK EREĞLİ BÖLÜCEK 109 23 2023/199 FİKRET ÇAKMAK 13,94 10 ZONGULDAK EREĞLİ BÖLÜCEK 109 27 2023/201 BAKİ GÖKER 4,75 11 ZONGULDAK EREĞLİ BÖLÜCEK 109 31 2023/203 EMİNE GÜNAY 6,75 12 ZONGULDAK EREĞLİ BÖLÜCEK 109 33 2023/205 MEHMET ÖZBAY

VOLKAN ÖZBAY

FATMA ÖZBAY 27,53 13 ZONGULDAK EREĞLİ KIYICAK 2827 39 2023/207 AHMET GİRİT 622 45,83 14 ZONGULDAK EREĞLİ KIYICAK 2827 142 2023/209 ÜMMEHANİ AKGÜL

NADİRE YAVUZ

HAVVA TORUN

FAHRİ KARACAN

EMİRE KARACAN

EMİNE TUNÇEL

MELEK ERTAŞ 136,13 15 ZONGULDAK EREĞLİ KIYICAK 2836 20 2023/211 ŞEHRİBAN EREN

MÜRVET ERDOĞAN

EMİNE KÖROĞLU ve diğerleri 483,13 16 ZONGULDAK EREĞLİ TOPÇALI 1394 18 2023/213 EMİNE CANDAN

SEZAİ CANDAN

ALİ CANDAN 2,92 17 ZONGULDAK EREĞLİ KIYICAK 2821 52 2023/215 HÜSEYİN POYRAZ 747,1 18 ZONGULDAK EREĞLİ KIYICAK 2827 140 2023/217 ŞEHRİBAN BAYRAMOĞLU

İSMAİL AŞÇI ve diğerleri 1992,25 35,4 19 ZONGULDAK EREĞLİ KIYICAK 2836 22 2023/219 SERPİL ÖZDEMİR

AHMET AYGÖR

FATMA MUDANYA

HÜSEYİN AYGÖR

MEHMET AYGÖR 1187,01 20 ZONGULDAK EREĞLİ KIYICAK 2836 16 2023/221 HATİCE YÜZGEÇ

NECMİYE MERCAN

HALİM ARSLAN

YAŞAR ARSLAN 123,59 21 ZONGULDAK EREĞLİ TOPÇALI 1383 6 2023/223 BAYRAM CANDAN

İBRAHİM CANDAN

ŞEHRİBAN AKTAY

HAVA ŞİMŞEK

KÜBRA ÖZEL

ŞERİE SEZER 75,61 22 ZONGULDAK EREĞLİ TOPÇALI 1383 4 2023/225 HÜSNİYE BEŞİKÇİ 47,1 23 ZONGULDAK EREĞLİ TOPÇALI 1383 2 2023/227 HÜSNİYE BEŞİKÇİ 79,58 24 ZONGULDAK EREĞLİ TOPÇALI 1394 8 2023/229 ÖMÜR ATMIŞ

AHMET ÖZCAN

NURAY KOÇ ve diğerleri 467,51 25 ZONGULDAK EREĞLİ GÖKTEPE 2364 11 2023/231 MUSTAFA KARAYİĞİT 277,36 35,4

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