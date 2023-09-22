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T.C KARADENİZ EREĞLİ 2. ASLİYE HUKUKMAHKEMESİNDEN
Mahkememizin aşağıda belirtilen dosyalarından tensiben verilenkarar gereğince; Zonguldak İli, Kdz.Ereğli İlçesi, Ereğli TM 2-Alaplı TR4 ENH güzergahına kalan ve 2942 Sayılı Yasanın 27. Maddesine göre Acele Kamulaştırması yapılan, aşağıda özellikleri belirtilen taşınmazların açılmış olan Bedel Tespiti ve Tescil davasına ilişkin kamulaştırma işlemine veya taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin ilan tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkemeye yazılı olarak bildirilmesi gerektiği ve ilandan itibaren 30 gün içinde idari yargıda iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açılabileceği ,husumetin Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş’ne yöneltilebileceği, idari yargıda dava açanların dava açtıklarını ve yürütmeyi durdurma kararı aldıklarını belgelendirmedikleri taktirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği, mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmazın kamulaştırmasını yapan idare, tespit edilen bedelin malikler adına Karadeniz Ereğli Ziraat Şube Müdürlüğü’ne yatırılacağı duruşmanın 15/12/2023 tarihinde mahkememiz duruşma salonunda yapılacağı ilan olunur.
|Sıra No
|İL
|İLÇE
|MAHALLE
|ADA
|PARSEL
|ESAS NO
|DAVALI AD-SOYAD
|İRTİFAK ALANI m2
|DİREK YERİ m2
|1
|ZONGULDAK
|EREĞLİ
|BÖLÜCEK
|109
|19
|2023/183
|RECEP GÜLTEKİN
|3,33
|2
|ZONGULDAK
|EREĞLİ
|BÖLÜCEK
|109
|6
|2023/185
|SAFİYE KARADAĞ
GÜNER ÇETİNKAYA
|18,63
|3
|ZONGULDAK
|EREĞLİ
|BÖLÜCEK
|109
|9
|2023/187
|HANİFE BAŞKAN
BAKİYE BAŞKAN
ŞABAN BAŞKAN
|25,35
|4
|ZONGULDAK
|EREĞLİ
|BÖLÜCEK
|109
|14
|2023/189
|ÇETİN ÇETİNKAYA
|48,19
|5
|ZONGULDAK
|EREĞLİ
|BÖLÜCEK
|109
|12
|2023/191
|MEHMET ÖZBAY
İSMAİL ÖZBAY
FATMA ÖZBAY
VOLKAN ÖZBAY
|18,26
|6
|ZONGULDAK
|EREĞLİ
|BÖLÜCEK
|109
|15
|2023/193
|RECEP YETER
|31,84
|7
|ZONGULDAK
|EREĞLİ
|BÖLÜCEK
|109
|17
|2023/195
|HİLMİ BAŞKAN
|10,79
|8
|ZONGULDAK
|EREĞLİ
|BÖLÜCEK
|109
|21
|2023/197
|MUSTAFA KİREZ
|11,48
|9
|ZONGULDAK
|EREĞLİ
|BÖLÜCEK
|109
|23
|2023/199
|FİKRET ÇAKMAK
|13,94
|10
|ZONGULDAK
|EREĞLİ
|BÖLÜCEK
|109
|27
|2023/201
|BAKİ GÖKER
|4,75
|11
|ZONGULDAK
|EREĞLİ
|BÖLÜCEK
|109
|31
|2023/203
|EMİNE GÜNAY
|6,75
|12
|ZONGULDAK
|EREĞLİ
|BÖLÜCEK
|109
|33
|2023/205
|MEHMET ÖZBAY
VOLKAN ÖZBAY
FATMA ÖZBAY
|27,53
|13
|ZONGULDAK
|EREĞLİ
|KIYICAK
|2827
|39
|2023/207
|AHMET GİRİT
|622
|45,83
|14
|ZONGULDAK
|EREĞLİ
|KIYICAK
|2827
|142
|2023/209
|ÜMMEHANİ AKGÜL
NADİRE YAVUZ
HAVVA TORUN
FAHRİ KARACAN
EMİRE KARACAN
EMİNE TUNÇEL
MELEK ERTAŞ
|136,13
|15
|ZONGULDAK
|EREĞLİ
|KIYICAK
|2836
|20
|2023/211
|ŞEHRİBAN EREN
MÜRVET ERDOĞAN
EMİNE KÖROĞLU ve diğerleri
|483,13
|16
|ZONGULDAK
|EREĞLİ
|TOPÇALI
|1394
|18
|2023/213
|EMİNE CANDAN
SEZAİ CANDAN
ALİ CANDAN
|2,92
|17
|ZONGULDAK
|EREĞLİ
|KIYICAK
|2821
|52
|2023/215
|HÜSEYİN POYRAZ
|747,1
|18
|ZONGULDAK
|EREĞLİ
|KIYICAK
|2827
|140
|2023/217
|ŞEHRİBAN BAYRAMOĞLU
İSMAİL AŞÇI ve diğerleri
|1992,25
|35,4
|19
|ZONGULDAK
|EREĞLİ
|KIYICAK
|2836
|22
|2023/219
|SERPİL ÖZDEMİR
AHMET AYGÖR
FATMA MUDANYA
HÜSEYİN AYGÖR
MEHMET AYGÖR
|1187,01
|20
|ZONGULDAK
|EREĞLİ
|KIYICAK
|2836
|16
|2023/221
|HATİCE YÜZGEÇ
NECMİYE MERCAN
HALİM ARSLAN
YAŞAR ARSLAN
|123,59
|21
|ZONGULDAK
|EREĞLİ
|TOPÇALI
|1383
|6
|2023/223
|BAYRAM CANDAN
İBRAHİM CANDAN
ŞEHRİBAN AKTAY
HAVA ŞİMŞEK
KÜBRA ÖZEL
ŞERİE SEZER
|75,61
|22
|ZONGULDAK
|EREĞLİ
|TOPÇALI
|1383
|4
|2023/225
|HÜSNİYE BEŞİKÇİ
|47,1
|23
|ZONGULDAK
|EREĞLİ
|TOPÇALI
|1383
|2
|2023/227
|HÜSNİYE BEŞİKÇİ
|79,58
|24
|ZONGULDAK
|EREĞLİ
|TOPÇALI
|1394
|8
|2023/229
|ÖMÜR ATMIŞ
AHMET ÖZCAN
NURAY KOÇ ve diğerleri
|467,51
|25
|ZONGULDAK
|EREĞLİ
|GÖKTEPE
|2364
|11
|2023/231
|MUSTAFA KARAYİĞİT
|277,36
|35,4
#ilangovtr Basın no ILN01894479