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T.C KARADENİZ EREĞLİ 2. ASLİYE HUKUKMAHKEMESİNDEN

T.C KARADENİZ EREĞLİ 2. ASLİYE HUKUKMAHKEMESİNDEN
Oluşturulma Tarihi: Eylül 22, 2023 00:00

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T.C KARADENİZ EREĞLİ 2. ASLİYE HUKUKMAHKEMESİNDEN

Mahkememizin aşağıda belirtilen dosyalarından tensiben verilenkarar gereğince; Zonguldak İli, Kdz.Ereğli İlçesi, Ereğli TM 2-Alaplı TR4 ENH güzergahına kalan ve 2942 Sayılı Yasanın 27. Maddesine göre Acele Kamulaştırması yapılan, aşağıda özellikleri belirtilen taşınmazların açılmış olan Bedel Tespiti ve Tescil davasına ilişkin kamulaştırma işlemine veya taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin ilan tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkemeye yazılı olarak bildirilmesi gerektiği ve ilandan itibaren 30 gün içinde idari yargıda iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açılabileceği ,husumetin Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş’ne yöneltilebileceği, idari yargıda dava açanların dava açtıklarını ve yürütmeyi durdurma kararı aldıklarını belgelendirmedikleri taktirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği, mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmazın kamulaştırmasını yapan idare, tespit edilen bedelin malikler adına Karadeniz Ereğli Ziraat Şube Müdürlüğü’ne yatırılacağı duruşmanın 15/12/2023 tarihinde mahkememiz duruşma salonunda yapılacağı ilan olunur.

Sıra NoİLİLÇEMAHALLEADAPARSELESAS NODAVALI AD-SOYADİRTİFAK ALANI m2DİREK YERİ m2
1ZONGULDAKEREĞLİBÖLÜCEK109192023/183RECEP GÜLTEKİN3,33 
2ZONGULDAKEREĞLİBÖLÜCEK10962023/185SAFİYE KARADAĞ
GÜNER ÇETİNKAYA		18,63 
3ZONGULDAKEREĞLİBÖLÜCEK10992023/187HANİFE BAŞKAN
BAKİYE BAŞKAN
ŞABAN BAŞKAN		25,35 
4ZONGULDAKEREĞLİBÖLÜCEK109142023/189ÇETİN ÇETİNKAYA48,19 
5ZONGULDAKEREĞLİBÖLÜCEK109122023/191MEHMET ÖZBAY
İSMAİL ÖZBAY
FATMA ÖZBAY
VOLKAN ÖZBAY		18,26 
6ZONGULDAKEREĞLİBÖLÜCEK109152023/193RECEP YETER31,84 
7ZONGULDAKEREĞLİBÖLÜCEK109172023/195HİLMİ BAŞKAN10,79 
8ZONGULDAKEREĞLİBÖLÜCEK109212023/197MUSTAFA KİREZ11,48 
9ZONGULDAKEREĞLİBÖLÜCEK109232023/199FİKRET ÇAKMAK13,94 
10ZONGULDAKEREĞLİBÖLÜCEK109272023/201BAKİ GÖKER4,75 
11ZONGULDAKEREĞLİBÖLÜCEK109312023/203EMİNE GÜNAY6,75 
12ZONGULDAKEREĞLİBÖLÜCEK109332023/205MEHMET ÖZBAY
VOLKAN ÖZBAY
FATMA ÖZBAY		27,53 
13ZONGULDAKEREĞLİKIYICAK2827392023/207AHMET GİRİT62245,83
14ZONGULDAKEREĞLİKIYICAK28271422023/209ÜMMEHANİ AKGÜL
NADİRE YAVUZ
HAVVA TORUN
FAHRİ KARACAN
EMİRE KARACAN
EMİNE TUNÇEL
MELEK ERTAŞ		136,13 
15ZONGULDAKEREĞLİKIYICAK2836202023/211ŞEHRİBAN EREN
MÜRVET ERDOĞAN
EMİNE KÖROĞLU ve diğerleri		483,13 
16ZONGULDAKEREĞLİTOPÇALI1394182023/213EMİNE CANDAN
SEZAİ CANDAN
ALİ CANDAN		2,92 
17ZONGULDAKEREĞLİKIYICAK2821522023/215HÜSEYİN POYRAZ747,1 
18ZONGULDAKEREĞLİKIYICAK28271402023/217ŞEHRİBAN BAYRAMOĞLU
İSMAİL AŞÇI ve diğerleri		1992,2535,4
19ZONGULDAKEREĞLİKIYICAK2836222023/219SERPİL ÖZDEMİR
AHMET AYGÖR
FATMA MUDANYA
HÜSEYİN AYGÖR
MEHMET AYGÖR		1187,01 
20ZONGULDAKEREĞLİKIYICAK2836162023/221HATİCE YÜZGEÇ
NECMİYE MERCAN
HALİM ARSLAN
YAŞAR ARSLAN		123,59 
21ZONGULDAKEREĞLİTOPÇALI138362023/223BAYRAM CANDAN
İBRAHİM CANDAN
ŞEHRİBAN AKTAY
HAVA ŞİMŞEK
KÜBRA ÖZEL
ŞERİE SEZER		75,61 
22ZONGULDAKEREĞLİTOPÇALI138342023/225HÜSNİYE BEŞİKÇİ47,1 
23ZONGULDAKEREĞLİTOPÇALI138322023/227HÜSNİYE BEŞİKÇİ79,58 
24ZONGULDAKEREĞLİTOPÇALI139482023/229ÖMÜR ATMIŞ
AHMET ÖZCAN
NURAY KOÇ ve diğerleri		467,51 
25ZONGULDAKEREĞLİGÖKTEPE2364112023/231MUSTAFA KARAYİĞİT277,3635,4

#ilangovtr Basın no ILN01894479

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