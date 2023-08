İLAN

T.C. KARACABEY BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

TURİSTİK TESİS – KİRALAMA İHALESİ

1. İşin Konusu: İlçemiz Bayramdere Mahallesi, Yeniköy Mevkii, 1.62 ha yüzölçümlü, Yeniköy A tipi Mesire Yeri’nin Turistik Tesis yapılarak işletilmek üzere; şartname ekindeki vaziyet planına ve avan projelerine uygun, yapı tesis ve donatıların yapım işleri ile buna ilişkin tüm masrafları ihale alıcısı tarafından karşılanmak suretiyle ihale alıcısı tarafından (Sosyal Tesis, Tip1, Tip2 ve Tip 3 binaların inşaatının yapılarak) yapılması, işletilmesi ve kira şartnamesinde ayrıntıları belirtilen hususlara ve vaziyet planında görülen (mevcut konaklama evleri ve mevcut binaların) tüm alanların (Çevre düzenlemesi de dahil) düzenlenmesi, amaçları doğrultusunda, 24 yıl süre (yapım süresi dahil) ile kiraya verilmesi, işletilmesi ve süre sonunda aynen Karacabey Belediyesine bedelsiz devredilmesi işi, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/a maddesine göre Kapalı Teklif Usulü ile ihale edilecektir.

2. Turistik Tesis – Kiralama ;



İli : Bursa

İlçesi : Karacabey

Mahalle/Köyü : Bayramdere

Mevkii : Yeniköy

Yüzölçümü : 1,62 Hektar

Cinsi : Mesire Yeri

Sınırları : İhale şartnamesi eki Vaziyet Planında gösterildiği ve koordinat listesinde

belirtildiği gibidir.

Niteliği : Orman (Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yer)

Mülkiyeti : Maliye Hazinesi adına Orman Genel Müdürlüğü

Tahmin Edilen Bedel (Yıllık) : 487.000,00 TL + KDV’dir.

Yapılacak Yapıların Tahmini

Yatırım Bedeli : 17.016.116,50 TL + KDV’dir.

Geçici Teminat : 525.093,50 TL

(Tahmini toplam yatırım maliyet bedeli olan 17.016.116,50 TL ile artırıma esas ilk yıl kiralama bedeli 487.000,00TL'nin toplamı olan 17.503.116,50TL 'nin %3 (yüzdeüçü) tutarındaki 525.093,50TL’dir.)

Kira Süresi : 24 yıldır. (Kira sözleşmesinin imza tarihinden itibaren yapım süresi dahil)

İhale Tarihi ve Saati : 22.08.2023 –14:30 ‘da

(Saat ayarında; Türkiye Radyo ve Televizyon (TRT) idaresinin saat ayarı esastır.)

İhalenin Yapılacağı Yer : Runguçpaşa Mahallesi, Cumhuriyet Alanı, No: 1 Karacabey Belediyesi

Hizmet Binası 6. Kat Etüd ve Proje Müdürlüğü 16700 Karacabey / BURSA

İhale Usulü : 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 35/a maddesi uyarınca kapalı teklif

usulü.

İhale şartnamesinin görülebileceği veya satın alınabileceği yer : İhale Şartnamesi 3.000,00- TL bedelleRunguçpaşa Mahallesi, Cumhuriyet Alanı, No: 1 Karacabey/BURSA adresinden Karacabey Belediyesi Hizmet Binası, 3. Kat Emlak İstimlak Müdürlüğünden satın alınabilir. Ayrıca ücretsiz olarak görülebilir.



Tekliflerin hangi tarih ve saate kadar nereye verileceği :Usulüne uygun olarak hazırlanmış teklifler en geç 22.08.2023 tarihine rastlayan Salı günü saat 14:30 'a kadar sıra numaralı alındılar karşılığında Runguçpaşa Mahallesi, Cumhuriyet Alanı, No: 1 Karacabey Belediyesi Hizmet Binası, 6. Kat Etüd ve Proje Müdürlüğü 16700 Karacabey/BURSA adresinde Karacabey Belediyesi Encümen Başkanlığı'na verilecektir. Teklifler iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. Bu takdirde dış zarfın üzerine komisyon Başkanlığı’nın adresi ile hangi işe ait olduğu, isteklinin adı ve soyadı/unvanı ile açık adresi yazılır. Posta ile gönderilecek tekliflerin ilanda belirtilen gün ve saate kadar komisyon başkanlığına ulaşması şarttır. Belirtilen tarih ve saatten sonra verilen teklifler ve postadaki vaki gecikmeler kabul edilemez.

3. İhaleye Katılacaklardan İstenecek Belgeler:



İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

a. Yasal yerleşim sahibi olduklarını gösterir belge, (ikametgah belgesi)

b.Tebligat için Türkiye'de adres göstermeleri, ayrıca irtibat için telefon ve faks numarası ile elektronik posta adresi beyanı,

c. Gerçek kişilerin T.C. kimlik numarası, tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasını bildirmeleri, (ilgisine göre nüfus cüzdanı veya vergi kimlik kartının aslı veya noter onaylı sureti)

d. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası ya da esnaf ve sanatkâr odası veya ilgili meslek odası belgesi;

1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkâr

odasından veya ilgili meslek odasından, ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı

olduğunu gösterir belge,

2.Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından,

ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

(Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin belgelerin bu tüzel kişiliğin bulunduğu

ülkedeki Türk Konsolosluğu’nca veya Türk Dışişleri Bakanlığı’nca onaylanmış olması gerekir.)

e. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin belgelerin bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğu’nca veya Türk Dışişleri Bakanlığı’nca onaylanmış olması gerekir.)

f. İsteklilerce verilmesi gereken 525.093,50-TL tutarındaki geçici teminat tutarından daha az miktarda geçici teminat veren isteklinin teklifi değerlendirme dışı bırakılır. İsteklinin ortak girişim olması halinde, toplam geçici teminat miktarı ortaklık oranına bakılmaksızın ortaklardan biri veya birkaçı tarafından karşılanabilir. İdari şartnamede belirtilen geçici teminata ilişkin geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların, Karacabey Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü, Emlak ve İstimlak Müdürlüğü, Gelirler Şefliği veznelerinden birine nakit olarak yatırıldığına veya Karacabey Belediyesine ait banka hesabına ödeme yapıldığına dair makbuz,

g. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

h. İsteklinin ortak girişim olması halinde, idari şartname ekinde yer alan iş ortaklığı beyannamesi, (Noter Tasdikli)

i. İdari şartname ekinde yer alan teklif mektubu, 2886 Sayılı D.İ.K’nun 37. Maddesi gereğince hazırlanacak

j. İlk ilan tarihinden sonra ilgili vergi dairesinden veya internet vergi dairesinden alınacak vergi borcu olmadığına dair belgenin aslı veya vergi dairesinden alınan yazı aslı,

k. İlk ilan tarihinden sonra ilgili Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan veya Sosyal Güvenlik Kurumu'nun internet adresi üzerinden alınacak prim borcu olmadığına dair belgenin aslı veya Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan alınan yazı aslı,

l. Karacabey Belediyesine borcu olmadığına dair Mali Hizmetler Müdürlüğü’nden son bir ay içerisinde alınmış belge aslı.

m. İhalelere katılmaktan yasaklı ve cezalı olmadığına dair beyanname,

n. İmzalı ihale şartnamesinin teklif dosyasına konulması

o. İhale dokümanı satın alındığına dair belge,(satın alındığını gösteren makbuz)

p. İdarenin izni olmak kaydıyla alt yüklenici çalıştırabilir.

r.İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde; İş ortaklığının her bir ortağı tarafından 14.1 maddesinin (d), (e), (j) ve (k) bentlerinde yer alan belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur.

s.Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler

1. İsteklinin tahmini toplam yatırım maliyet bedeli olan 17.016.116,50-TL.’nin % 30'undan az olmamak üzere, bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayri nakdi kredisi ya da üzerinde kısıtlama

bulunmayan mevduatını gösteren banka referans mektubu sunması zorunludur. Banka referans

mektubunun ilk ihale ilan yayım tarihinden sonra düzenlenmiş olması zorunludur. Yukarıdaki kriter,

mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunulmak

suretiyle de sağlanabilir. İş ortaklığında, ortaklardan biri, birkaçı veya tamamı tarafından ortaklık

oranına bakılmaksızın bu yeterlik kriteri sağlanabilir.

2. İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yılsonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri.

a. İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan isteklilerin, yıl sonu

bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterleri sağlandığını gösteren bölümlerini,

b. İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan isteklilerin, yıl sonu

bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterleri sağladığını gösteren bölümlerini ya da bu

kriterlerin sağlandığını göstermek üzere yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali

müşavir tarafından düzenlenen belgeyi sunmaları gerekmektedir.

Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde;

Cari oranın (dönen varlıklar/ kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması,

Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/toplam aktif) en az 0,15 olması,

Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranın 0,50 'den küçük olması,

yeterlilik kriteridir ve bu üç kriter birlikte aranır.

Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar son üç yıla kadar olan yılların belgelerini sunabilirler. Bu takdirde belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlilik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.



3. İş hacmini gösteren belgeler



İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait, aşağıda belirtilen belgelerden birini sunması yeterlidir;

a. İsteklinin veya isteklinin iş ortaklığı olması halinde ortaklarından birinin bağımsız denetim

firmalarından biri tarafından Uluslararası Muhasebe Standartlarına göre denetlenmiş iştirakleri

ile birlikte oluşturduğu konsolide mali tablosunda yer alan toplam cirosunu gösteren gelir

tablosu,

b. Taahhüdü altında devam eden yapım işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen yapım işlerinin parasal tutarını gösteren faturalar.

İş bu maddesinin (a) bendinde belirtilenlerin cirosunun tahmini yatırım maliyet bedelinin % 25'inden, taahhüt altında devam eden yapım işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen yapım işlerinin parasal tutarının ise tahmini toplam yatırım maliyet bedelinin % 15'inden az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilir. Bu kriterleri ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıl için sağlayamayanlar, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıldan başlamak üzere birbirini takip eden son yedi yıla kadarki belgelerini sunabilirler. Bu taktirde, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlilik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

t. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler

İsteklinin, yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektöre bedel içeren ya da maliyet artı bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak;



a. İlk ilan tarihinden geriye doğru son onbeş yıl içinde geçici kabulü yapılan,

b. İlk ilan tarihinden geriye doğru son onbeş yıl içinde geçici kabulü yapılan işlerde, ilk sözleşme

bedelinin en az % 50'i oranında denetlenen ya da yönetilen,

c. Devam eden işlerde; ilk sözleşme bedelinin tamamlanması şartıyla, ilk ilan tarihinden geriye

doğru son onbeş yıl içinde gerçekleşme oranı toplam sözleşme bedelinin en az % 50 'ine ulaşan

ve kusursuz olarak gerçekleştirilen,

d. Devam eden işlerde; ilk sözleşme bedelinin tamamlanması şartıyla, ilk ilan tarihinden geriye

doğru son onbeş yıl içinde gerçekleşme oranı toplam sözleşme bedelinin en az % 50'ine ulaşan

ve kusursuz olarak gerçekleştirilen işlerde; ilk sözleşme bedelinin en az % 50'i oranında

denetlenen ya da yönetilen,

e. Devredilen işlerde, devir öncesindeki veya sonrasındaki dönemde ilk sözleşme bedelinin en az

% 50'inin gerçekleştirilmesi şartıyla, ilk ilan tarihinden geriye doğru son onbeş yıl içinde geçici

kabulü yapılan,

İşlere ilişkin deneyimini gösteren belgeleri sunulması zorunludur. İsteklinin a, b, c, d ve e maddelerinde yer alan işlerden birine ait belge sunması yeterli olacaktır.

İstekli tarafından tahmini yatırım maliyet bedelinin % 25 'inden az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgelerin sunulması gerekir. İş deneyimine ilişkin belge ihaleye katılan isteklinin ortaklarından biri tarafından bizzat yapılan bir işe yönelik olabileceği gibi isteklinin ortaklarından birinin grup şirketi tarafından sözleşmeye dayalı olarak başkasına yaptırılan işlere yönelik de olabilir.

İş ortaklığında, ortaklardan birinin istenen asgari iş deneyim tutarının tamamını karşılaması halinde diğer ortaklardan iş deneyim belgesi sunma zorunluluğu aranmaz.

u. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler

Bu ihalede benzer iş olarak; günübirlik tesis veya spor amaçlı turistik tesis veya eğlence merkezi

veya rekreasyon veya turizm kompleksi veya Yapım İşlerinde İş Deneyiminde değerlendirilecek

Benzer İşler Tebliğinde yer alan B/III grubu işler yapmış olunması kabul edilecektir.

4. İhaleye konsorsiyum olarak teklif verilmez.

5. Şartname ve eklerinin, İhaleye iştirak edecek gerçek veya tüzel kişilerce veya ortak girişimlerce, her

sayfası ayrı ayrı yetkili veya vekilince imzalanmalıdır.

6. 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 6. maddesinde yazılı kimseler doğrudan veya dolaylı olarak ihaleye

katılamazlar.

7. İhale, İdari şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli ve yabancı isteklilere açıktır.

8. İş bu ihale ilanı genel bilgi mahiyetinde olup, Turistik Tesis – Kiralama ihale şartnamesi hükümleri

uygulanacaktır.

9. İhale Komisyonu İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.



Söz konusu ihale 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’na göre düzenlenmiş olup, istenen bütün bilgi ve belgelerin (teklif mektupları ve geçici teminatlar dahil) bu Kanuna uygun olması gerekmektedir. Ayrıca istenen bütün belgeler ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış ve teklif zarfları, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesine göre hazırlanmış olmalıdır.

İlan Olunur.

#ilangovtr Basın no ILN01874433