T.C.

KAMAN

ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ



ESAS NO : 2023/339 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Kırşehir İli, Kaman İlçesi

MEVKİİ : Kurancılı/Cumhuriyet Köyü/ Mahallesi

PAFTA NO :

ADA NO : 211

PARSEL NO : 9

VASFI :

YÜZÖLÇÜMÜ :

MALİKİN ADI VE SOYADI : Hanım Baş, Elmas Pirhan, Ayşe Tekeli, Kerzi Köse, Gülten Tekeli, Nazife Şahin, Nuray Kara,Aydın Kara, Meryem Ata, Sultan Atasoy, Aslan Kara, Mustafa Kara, Şenol Kara, Döndü Kara, Nesrin Kara, Dönüş Kara, Bağdat Kara, Cavat Kara, Cuma Kara, Hatice Kara, Hatice Oğuz, Nilüfer Köse, Süleyman Kara, Kadir Kara, Kadir Pirhan, Mevlit Kara, Mustafa Pirhan, Osman Kara, Pevrul Pirhan, Şengül TekeşUrguya Çiğci, Ümüş Akbenli, Yakup Kara, Bağdat Gürün, Bayram Kara, Cemil Pirhan

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI : BOTAŞ

KAMULAŞTIRMANIN VE

BELGELERİN ÖZETİ :

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2023/339 Esas sayısında dava açılmıştır.

1-İşbu ilanın gazetede yayınlandığı tarihten itibaren 30 gün içinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal ve maddi hatalara karşı da adli yargıda düzeltme davası açılabileceği,

2-Açılacak davalarda husumetin davacı idareye yöneltileceği ,

3-Kamulaştırma kanunun 14. maddesinde ön görülen süre içerisinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların, dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde, kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malın kamulaştırma yapan idare adına tescil edileceği,

4-Mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedelinin hak sahipleri adına Kaman Ziraat Bankası Şube Müdürlüğüne yatırılacağı,

5- Mahkememizce karar gereğince Mahkememize yapılacak itirazların ve sunulacak belge ve bilgilerin duruşma tarihi esas alınarak mahkememize sunulması,

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.

#ilangovtr Basın no ILN01986624