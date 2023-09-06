T.C. KALECİK SULH HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2022/164 Esas

DAVALI : ENVER BODUR - 172********302

ANKARA ili, KALECİK ilçesi, KARAHÜYÜK mah/köy, nüfusa kayıtlı, GAZİ ve DURSUN oğlu/kızı, 20/02/1972 doğumlu,

Mahkememizde görülmekte olan Ortaklığın Giderilmesi (Miras Nedenli) davası nedeniyle;

Davacı Türkiye Vakıflar Bankası Türk Anonim Ortaklığı vekili tarafından maliki olduğunuz dava konusu Ankara İli, Kalecik İlçesi, Karahöyük Mah. 178 ada 26 parsel, 179 ada 26 parsel, 110 ada 7 parsel,201 ada 14 parsel, 201 ada 16 parsel, 204 ada 1 parsel, 246 ada 79 parsel, 115 ada 4 parsel, 110 ada 57 parsel, 113 ada 9 parsel, 145 ada 36 parsel,186 ada 5 parsel, 227 ada 13 parsel, 246 ada 90 parsel, 279 ada 1 parsel sayılı taşınmazların müvekkili Türkiye Vakıflar Bankası Türk Anonim Ortaklığı alacağını karşılayacak nispette satılması suretiyle taraflar arasındaki ortaklığın giderilmesine karar verilmesini talep ve dava etmiş olup ilan tarihinden itibaren iki haftalık yasal süresi içerisinde, cevap vermeniz, varsa bu süre içerisinde ilk itirazlarınızı sunmanız, cevap vermediğiniz taktirde ilk itirazları ileri süremeyeceğiniz ve dava dilekçesinde ileri sürülen vakıaları inkar etmiş sayılacağınız İLAN ve İHTAR OLUNUR.

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