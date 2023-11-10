T.C. KAHRAMANMARAŞ 5. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı :2021/99 Esas- Davacılar , ALİ HAYDAR BAĞRIYANIK, ZEYNEP TÜRK ileDavalı , ANKARA ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Taşınmazın Orman Niteliğinin Çekişmeli Olması Nedeniyle) davası nedeniyle; Fen Bilirkişisi Mehmet YİĞİT'ın 22/10/2022 tarihli bilirkişi raporunda davaya konu;

Kılavuzlu Mahallesi 7829 ada 1 parselin 9.477.052,89 m 2 yüzölçümü ve KAZMA DEVLET ORMANI niteliğinde Maliye Hazinesi adına kayıtlı olduğ,

Mahallesi ada parselin 9.477.052,89 m yüzölçümü ve KAZMA DEVLET ORMANI niteliğinde Maliye Hazinesi adına kayıtlı olduğ, Üngüt Mahallesi 4862 ada 247 parselin 3.803.895,27 m 2 yüzölçümü ve ORMAN niteliğinde Maliye Hazinesi adına kayıtlı olduğu,

Mahallesi ada parselin 3.803.895,27 m yüzölçümü ve ORMAN niteliğinde Maliye Hazinesi adına kayıtlı olduğu, Üngüt Mahallesi 4862 ada 161 parselin tamamı 1474,98 m 2 yüzölçümü ve BAĞ niteliğinde Mustafa oğlu NECATİ ÇETİNKAYA adına kayıtlı olduğu,

Mahallesi ada parselin tamamı 1474,98 m yüzölçümü ve BAĞ niteliğinde Mustafa oğlu NECATİ ÇETİNKAYA adına kayıtlı olduğu, Üngüt Mahallesi 4862 ada 162 parselin tamamı 1165,00 m 2 yüzölçümü ve BAĞ niteliğinde Maliye Hazinesi adına kayıtlı olduğu,

Mahallesi ada parselin tamamı 1165,00 m yüzölçümü ve BAĞ niteliğinde Maliye Hazinesi adına kayıtlı olduğu, Üngüt Mahallesi 4862 ada 159 parselin 1648,20 m 2 yüzölçümü ve TARLA niteliğinde Maliye Hazinesi adına kayıtlı olduğu,

Mahallesi ada parselin 1648,20 m yüzölçümü ve TARLA niteliğinde Maliye Hazinesi adına kayıtlı olduğu, Üngüt Mahallesi 4862 ada 155 parselin 7914,62 m 2 yüzölçümü ve TAŞLIK KAYALIK niteliğinde Maliye Hazinesi adına kayıtlı olduğu,

Mahallesi ada parselin 7914,62 m yüzölçümü ve TAŞLIK KAYALIK niteliğinde Maliye Hazinesi adına kayıtlı olduğu, Üngüt Mahallesi 4862 ada 151 parselin 396,94 m 2 yüzölçümü ve SU DEPOSU VE ARSASI niteliğinde Kahramanmaraş Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü adına kayıtlı olduğu,

Mahallesi ada parselin 396,94 m yüzölçümü ve SU DEPOSU VE ARSASI niteliğinde Kahramanmaraş Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü adına kayıtlı olduğu, Üngüt Mahallesi 4862 ada 152 parselin 3094,61 m 2 yüzölçümü ve BAĞ niteliğinde Maliye Hazinesi adına kayıtlı olduğu,

Mahallesi ada parselin 3094,61 m yüzölçümü ve BAĞ niteliğinde Maliye Hazinesi adına kayıtlı olduğu, Üngüt Mahallesi 4862 ada 150 parselin 3389,11 m 2 yüzölçümü ve BAĞ niteliğinde Maliye Hazinesi adına kayıtlı olduğu,

Mahallesi ada parselin 3389,11 m yüzölçümü ve BAĞ niteliğinde Maliye Hazinesi adına kayıtlı olduğu, Üngüt Mahallesi 4862 ada 148 parselin 1483,24 m 2 yüzölçümü ve BAĞ niteliğinde Maliye Hazinesi adına kayıtlı olduğu,

Mahallesi ada parselin 1483,24 m yüzölçümü ve BAĞ niteliğinde Maliye Hazinesi adına kayıtlı olduğu, Üngüt Mahallesi 4862 ada 140 parselin1500,55 m 2 yüzölçümü ve TARLA niteliğinde Maliye Hazinesi adına kayıtlı olduğu,

Mahallesi ada parselin1500,55 m yüzölçümü ve TARLA niteliğinde Maliye Hazinesi adına kayıtlı olduğu, Üngüt Mahallesi 4862 ada 216 parselin2135,54 m 2 yüzölçümü ve TARLA niteliğinde Maliye Hazinesi adına kayıtlı olduğu,

Mahallesi ada parselin2135,54 m yüzölçümü ve TARLA niteliğinde Maliye Hazinesi adına kayıtlı olduğu, Üngüt Mahallesi 4862 Ada 145 Parsel

- Bildirilen taşınmazlar hakkında Davacı Sehar ve Osman oğlu 20/07/1953 doğumlu, 48250139934 TCnolu ALİ HAYDAR BAĞRIYANIK'ın zilyetliğin uzun süredir nizasız ve fasılasız kendi zilyet ve tasarrufu altında olduğundan bahisle taşınmazların adına TESCİLİNE karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Yukarıda belirtilen dava edilen bu yer hakkında herhangi bir hak iddia eden var ise, işbu ilanın son ilan tarihinden itibaren 3 ay içinde Mahkememizin 2021/99 Esassayılı dava dosyasına yazılı olarak itiraz etmeleri hususu yasa gereği ilan olunur.

#ilangovtr Basın no ILN01927629