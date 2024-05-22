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T.C. KAHRAMANMARAŞ
4. SULH HUKUK MAHKEMESİ
Sayı : 2024/722 Esas -
ALİ GENEL'in mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;
Aşağıda açık kimliği bulunan ve gaipliğine karar verilen HASAN GENEL gaipliği hakkında bilgisi olanların 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur.
GAİP
TC KİMLİK NO : 26633316684
ADI SOYADI : HASAN GENEL
BABA ADI : MESUT
ANA ADI : NADİRE
DOĞUM TARİHİ : 10/08/1955
DOĞUM YERİ : GÖKSUN
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