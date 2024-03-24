T.C.

KAHRAMANMARAŞ

1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2022/587 Esas-



Davaya konu K.maraş İli Dulkadiroğlu İlçesi Gafarlı Mahallesinde bulunan taşınmazın Fen bilirkişi Mehmet Yiğit'in 30/10/2023tarihli Bilirkişi raporundaA-1 ve A-2harfi gösterilen yerin yüz ölçümü A-1 harfinin 834,58 m² A-2 harfinin 701,11 m², toplam 1.535,69‬ m² miktarında olduğu, dava konusu taşınmazın zeminde fiilen doğusu: arazi yolu, batısı: kısmen çalılık kısmen 409 parsel iken 3402/22-a çalışmalarında 104 ada 191 parsel olan taşınmaz, kuzeyi: çalılık, güneyi: 3. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2020/523 Esas sayılı dosyasında dava konusu taşınmaz ile çevrili olduğu söylenen tapusuz taşınmazı davacı Ahmet ve Makbule oğlu 1964 doğumlu22..........172 T.C kimlik numaralı MUSTAFA GEZERBULUR zilyetliğin devri yolu ile uzun bir zamandır aralıksız olarak nizasız ve fasılasız olarak kendi zilyet ve tasarrufu altında olduğundan bahisle taşınmazın adına TESCİLİNE karar verilmesini talep ve dava etmiştir.



Yukarıda belirtilen dava edilen bu yer hakkında herhangi bir hak iddia eden var ise, iş bu ilanın son ilan tarihinden itibaren 3 ay içinde Mahkememizin 2022/587esas sayılı dava dosyasına yazılı olarak itiraz etmeleri hususu yasa gereği ilan olunur.

#ilangovtr Basın no ILN02007580