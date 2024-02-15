T.C.

KAHRAMANMARAŞ

1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2022/557 Esas

Davaya konu K.maraş İli Dulkadiroğlu İlçesi Maksutuşağı Mahallesinde bulunan taşınmazın Fen bilirkişi Mehmet Yiğit'in 30/10/2023tarihli Bilirkişi raporunda A harfi gösterilen yerin yüz ölçümü A harfinin 571,85 m² , miktarında olduğu, (A) ile gösterilen kısım doğusu: Mustafa Manaz'a ait olduğu söylenen tapusuz taşınmaz, batısı ve güneyi: yol, kuzeyi: kısmen yol, kısmen de eski 239 parsel iken 3402/22-a güncelleme çalışmalarında 179 ada 1 parsel olan taşınmaz ile çevrili olduğu söylenen tapusuz taşınmazı davacıAbbas ve Elif oğlu 1962 doğumlu37..........942T.C kimlik numaralıSEYİT ENHAS zilyetliğin devri yolu ile uzun bir zamandır aralıksız olarak nizasız ve fasılasız olarak kendi zilyet ve tasarrufu altında olduğundan bahisle taşınmazın adına TESCİLİNE karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Yukarıda belirtilen dava edilen bu yer hakkında herhangi bir hak iddia eden var ise, iş bu ilanın son ilan tarihinden itibaren 3 ay içinde Mahkememizin 2022/557esas sayılı dava dosyasına yazılı olarak itiraz etmeleri hususu yasa gereği ilan olunur.

#ilangovtr Basın no ILN01984124