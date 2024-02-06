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 T.C. KÂĞITHANE BELEDİYE BAŞKANLIĞI Emlak İstimlak Müdürlüğü

T.C. KÂĞITHANE BELEDİYE BAŞKANLIĞI Emlak İstimlak Müdürlüğü
Oluşturulma Tarihi: Şubat 07, 2024 00:00

  

T.C.

KÂĞITHANE BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Emlak İstimlak Müdürlüğü

TAŞINMAZ  MAL SATIŞ İLANI



          Aşağıda tapu kaydı ve niteliği belirtilen arsa 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 36. maddesi gereğince 27.02.2024 Salı günü saat 11:30’da belediyemiz encümen salonunda belediye encümeni huzurunda açık teklif usulü ile satılacaktır.
 

İLÇEKÂĞITHANE
MAHALLEHAMİDİYE
PAFTAG-121
ADA7027
PARSEL11
YÜZÖLÇÜM1.960,00 m2
NİTELİKARSA
SATIŞ HİSSESİ28532/240000


                                                                      TAHMİNİ BEDEL             GEÇİCİ TEMİNAT BEDELİ
         
                                                                       30.291.300,00 TL                  3.029.130,00 TL                        
 

  1. İhaleye ait şartname, 27.02.2024 Pazartesi günü saat 15.00’e kadar Emlak İstimlak Müdürlüğünden 5.000,00 (beşbin) TL bedelle alınabilir.
  2. Geçici teminatın, nakit olarak ödenecekse en geç 26.02.2024 Pazartesi günü saat 15.00’e kadar Emlak İstimlak Müdürlüğünden tahakkuk ettirilmesi (aynı gün ödenmesi), teminat mektubu, banka teminatı gösterilecekse teminat mektubunun da aynı fıkrada belirtilen tarih ve saate kadar Emlak İstimlak Müdürlüğüne teslim edilmesi zorunludur.

  3. Taliplerin geçici teminat makbuzu, nüfus sureti, yerleşim yeri belgesi, tüzel kişilerden noter tasdikli yetki belgesi ve imza sirküleri ile 2024 yılı Ticaret Odası kaydını içeren evraklarla 27.02.2024 Salı günü saat 11:30‘da belediye encümeni salonunda hazır bulunmaları gerekmektedir.

  4. Postadaki vaki gecikmelerin kabul edilmeyeceği,

  5. Encümen ihaleyi yapıp, yapmamakla serbest olduğu ilan olunur.

         
İLAN OLUNUR.
 

#ilangovtr Basın no ILN01978337

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#ILN01978337#İlangovtr