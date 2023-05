T.C. KADİRLİ1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ GAZETE İLANI

DOSYA NO : 2022/1043 EsasKARAR NO : 2023/112

C.SAV.ESAS NO : 2022/2848

SANIK : SEDA KAYIM, FEHMİ ve AYŞE kızı, 13/09/1994 ANDIRIN doğumlu, KAHRAMANMARAŞ, ANDIRIN, RİFATİYE mah/köy, Cilt no: 49, Aile sıra no: 16, Sıra no: 156 nüfusunda kayıtlı.

SUÇ : Basit Yaralama

SUÇ TARİHİ : 18/11/2022

UYGULANAN KANUN MAD. : Türk Ceza Kanunu 86/2-1. cümle

VERİLEN CEZA MİKTARI : 5 YIL HÜKMÜN AÇIKL. GERİ BIRAK. NED. DNT.SER.

KARAR TARİHİ : 25/01/2023

Yukarıda kimliği yazılı sanığın bildirdiği adresten taşınmış olması, mernise kayıtlı bir adresinin olmaması ve yapılan adres araştırmasında tebligata yarar açık adresinin tespit edilemediğinden "Gerekçeli Karar" tebliği yapılamamış olup, adresinin meçhul olduğu anlaşılmakla, 7201 Sayılı Tebligat Kanunun 28,29 ve müteakip maddeleri gereğince ilan olunur.

#ilangovtr Basın no ILN01824671