T.C. KADİRLİ 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2024/70 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : OSMANİYE İLİ, KADİRLİ İLÇESİ, KARATEPE KÖYÜ

ADA NO : 173

PARSEL NO : 31

YÜZÖLÇÜMÜ : 816,86 m²'lik kısmının irtifak, 10,24 m²'lik kısmın mülkiyet hakkının kamulaştırılması.

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI : TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ - [35370-70736-45367] UETS

VEKİLİ : Av. MERYEM KUTLU UYSAL - [16170-71482-17023] UETS

KAMULAŞTIRMANIN VE

BELGELERİN ÖZETİ : CEVDETİYE-ASLANTAŞ ENERJİ NAKİL HATTI GÜZERGAHI

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2024/70 Esas sayısında dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.

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