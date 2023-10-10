T.C. KADİRLİ 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/603 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : OSMANİYE İLİ, KADİRLİ İLÇESİ, AVLUK (KOÇLU) KÖYÜ

ADA NO : 294

PARSEL NO : 1345

MALİKİN ADI VE SOYADI : AHMET KOCAMAN-44795037032

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI : DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

İHBAR OLUNAN : MALİYE HAZİNESİ

KAMULAŞTIRMANIN VE

BELGELERİN ÖZETİ : OSMANİYE/KADİRLİSAVRUN BAŞAJI PROJESİ İNŞAATI

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için mahkememizin 2023/603 Esas sayısında dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 22/09/2023

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