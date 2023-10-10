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T.C. KADİRLİ 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

T.C. KADİRLİ 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
Oluşturulma Tarihi: Ekim 10, 2023 00:00

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T.C. KADİRLİ 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2023/603 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : OSMANİYE İLİ, KADİRLİ İLÇESİ, AVLUK (KOÇLU) KÖYÜ
ADA NO : 294
PARSEL NO : 1345
MALİKİN ADI VE SOYADI : AHMET KOCAMAN-44795037032
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
İHBAR OLUNAN MALİYE HAZİNESİ
KAMULAŞTIRMANIN VE
BELGELERİN ÖZETİ : OSMANİYE/KADİRLİSAVRUN BAŞAJI PROJESİ İNŞAATI
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için mahkememizin 2023/603 Esas sayısında dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 22/09/2023

#ilangovtr Basın no ILN01904898

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#Basın No ILN01904898#İlangovtr