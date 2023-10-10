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T.C. KADİRLİ 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2023/605 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : OSMANİYE İLİ, KADİRLİ İLÇESİ, AVLUK (KOÇLU) KÖYÜ
ADA NO : 294
PARSEL NO : 2072
MALİKİN ADI VE SOYADI : METİN MENEKŞE
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
İHBAR OLUNAN : MALİYE HAZİNESİ
KAMULAŞTIRMANIN VE
BELGELERİN ÖZETİ : OSMANİYE/KADİRLİSAVRUN BAŞAJI PROJESİ İNŞAATI
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için mahkememizin 2023/605 Esas sayısında dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 22/09/2023
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