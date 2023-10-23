T.C.

İZMİR KEMALPAŞA 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

İLANI

DOSYA NO: 2023/63 ESAS

Davacı , EMİNE ÇOBAN ile Davalı , İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI, MALİYE HAZİNESİNE İZAFETEN KEMALPAŞA MAL MÜDÜRLÜĞÜ, ORMAN İDARESİNE İZAFETEN ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ, arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Zilyetliğe Dayalı) davası nedeniyle;

Dava konusu; İzmir İli, Kemalpaşa İlçesi, Damlacık Köyü, Kömürcü Mevkiinde doğusunda Bayram Öztürk yeri, batısında 131 Ada 4 Parsel, Kuzeyinde Bekir Kıyak yeri, Güneyinde Necati Us yeri bulunan taşınmazın bağ ve kiraz ve ceviz bahçesi olarak kullanılan yaklaşık 1200 metrekare yüzölçümündeki tescil harici yerin 60 yılı aşkındır malik sıfatıyla nizasız ve fasılasız bağ ve kiraz ve ceviz bahçesi olarak kullanıldığı iddiası ile taşınmazın davacı adına tescili talep olunmuş olup; TMK'nun 713/5 maddesi uyarınca tescil talebine varsa itirazı olanların itirazlarını ilan tarihinden itibaren 3 ay içinde mahkememize bildirmeleri hususu ilanen tebliğ olunur.04/10/2023

#ilangovtr Basın no ILN01913675