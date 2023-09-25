Örnek No:55*

T.C. İZMİR GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

2023/396 ESAS

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/396 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikler: İzmir İl, Karabağlar İlçe, BOZYAKA Mahalle/Köy, 42427 Ada, 5 Parsel, 2 Nolu Bağımsız Bölüm Satışa konu taşınmaz Mesken, 3 oda, salon, mutfak, antre, 2 banyo, 1wc ve 2 balkon dan ibaret olup brüt 114m2 kullanım alanına sahiptir. Daire girişi çelik kapılı, iç kapılar ahşap panel kapı, zeminler laminant parke kaplı, ıslak hacimler seramik kaplı, mutfak, mermerit tezgah şeklinde, alt-üst dolapları mobilyalı, banyoda duş kabini, lavabo, klozet mevcut, dış doğramalar ısıcamlı pvc doğrama şeklinde, ısınması doğalgazlı kombi ve kalorifer sistemi ile sağlanmaktadır. Binanın her katında 1 daire olup, asansörsüzdür. Yapının maliyet değeri, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mimarlık Mühendislik Hizmet bedelleri hesabında kullanılan Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri ve yıpranma payları dikkate alınarak hesaplanmıştır. Karabağlar Belediyesince konu taşınmaz için düzenlenen yapı ruhsatı tarihi 05/07/1994, yapı kullanma izin belgesi tarihi 28/11/1997 ve meskenin brüt alanı:114,00m2 dir. Konu taşınmazın kuş uçuşu; Vali Nevzat Ayaz Anadolu Lisesine 200m, Eski İzmir Caddesine 230m ve Şehit Gazeteci Hasan Tahsin Ortaokuluna 370m mesafededir. Çevre alım satım rayiçleri ve önemli noktalara olan uzaklıkları konumu gibi tüm faktörler göz önüne alındığında satışa esas değeri 2.700.000,00 TL dir., 114 m2 yüzölçümü, Kazım Karabekir Mah. 9184/4 Sokak No.10 D.2 Karabağlar/ İZMİR adresli

Adresi : Kazım Karabekir Mah. 9184/4 Sokak No.10 D.2 Karabağlar/ İZMİR

Yüzölçümü : 114 m2

İmar Durumu :Var , İnşaat tarzı Karabağlar Belediyesi İmar Müdürlüğü kayıtlarında 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı kararına göre konu taşınmaz, Ön bahçesiz Bitişik Nizam, 4 kat(B - 4) yapılaşma koşullu Konut Alanı imarlıdır.

Kıymeti : 2.700.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler: Diğer : TAŞINMAZIN KAYDINDA AİLE KONUTU ŞERHİ İLE DEPO EKLENTİSİ ŞERHİ MEVCUTTUR

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 21/11/2023 - 14:57

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Bitiş Tarih ve Saati : 28/11/2023 - 14:57 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 15/12/2023 - 14:57

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Bitiş Tarih ve Saati : 22/12/2023 - 14:57

20/09/2023 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

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