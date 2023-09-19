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Örnek No:55*

T.C. İZMİR GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

2023/667 ESAS

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/667 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : İzmir İl, Bayraklı İlçe, Bayraklı Mahalle/Köy, 32807 Ada, 41 Parsel,2. Kat, 3 Nolu Bağımsız Bölümde bulunan taşınmazın

02/08/2023 tarihli Bilirkişi Raporuna Göre ;

Konu bağımsız bölüm rapor ekindeki fotoğraflarda işaretli yerdir. Bağımsız bölümün giriş kapısı çelik kapı, iç kapılar panel kapı, pencereler pvc doğramadır. Bağımsız bölüm salon, 2 oda, mutfak, koridor, banyo, ebeveyn banyosu ve balkon hacimlerinden oluşmaktadır. Bağımsız bölüm brüt 115,00 m2, net 100,00 m2 alanlıdır. Bağımsız bölümde salon, 2 oda, mutfak, koridorun zemin kaplaması laminant parke, balkon, banyo ve ebeveyn banyosunun zemin kaplaması seramik kaplıdır. Mutfak alt ve üst dolapları mdf-lam malzemeli, tezgahı çimstone olup eviye ve bataryası mevcuttur. Banyonun duvarları seramik kaplı ve tavanı asma tavandır. Banyoda klozet, hilton lavabo ve duşakabin bulunmaktadır. Ebeveyn banyosunun duvarları seramik kaplı ve tavanı asma tavandır. Ebeveyn banyosununda duşakabin, ayaklı lavabo ve klozet mevcuttur. Bağımsız bölümde doğalgaz bağlantısı mevcuttur. Asansör mevcuttur.Konu Bağımsız bölümün yer aldığı ana gayrimenkulde kat mülkiyeti kuruludur.Taşınmazda asansör bulunmaktadır. Doğalgaz bağlantısı bulunmaktadır.Bağımsız bölümün bulunduğu bina betonarme karkas olarak zemin kat ve 3 normal kattan oluşmaktadır. Konu taşınmaz tarif olarak Bayraklı Anadolu Lisesine 280,00 metre, Anadolu Caddesine 625,00 metre, Yüzbaşı İbrahim Hakkı Caddesine 720,00 metredirekt uçuş mesafesindedir.Taşınmaza ulaşım toplu taşıma ve özel araçlarla mümkündür. 274,73 m2 yüzölçümü, 8/64 arsa payı, Çiçek Mahallesi, 1615/1 Sokak, No:46, 2. Kat, Daire:3Bayraklı / İZMİR

Adresi : Çiçek Mahallesi, 1615/1 Sokak, No:46, 2. Kat, Daire:3Bayraklı / İZMİR

Yüzölçümü : 274,73 m2

Arsa Payı : 8/64

İmar Durumu : İnşaat tarzı Söz konusu parsel1/1000 ölçekli uygulama imar planında zemin kat ticaret seçenekli bitişik nizam 4 kat

konut alanında kalmaktadır.

Kıymeti : 2.800.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler:

- 02.112017 tarihli yönetim planı beyanı bulunmaktadır.

- Yönetim planı değişikliği: 19.12.2017

- 16.10.2014 tarih ve 11422 yevmiye numaralı 6306 sayılı Kanun gereğince riskli yapıdır, beyanı bulunmaktadır.

- Yamanlar Vergi Dairesi Müdürlüğü'nün cins tashihi harç muafiyeti olduğu (Tarih:08.05.2018 Sayı:200542)

Şerhler :- 30.03.2022 tarih ve 7827 yevmiye numaralı kamu haczi şerhi bulunduğu,

İrtifak : Taşınmaz üzerinde Geçit hakkı vardır. (32807 ada 41 parsel aleyhine 32807 ada 11 parsel lehine 60 m2 otopark kullanım yeri) bulunduğu belirtilmiştir.

Artırma Bilgileri

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1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 18/12/2023 - 13:40

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Bitiş Tarih ve Saati : 25/12/2023 - 13:40 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 10/01/2024 - 13:40

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Bitiş Tarih ve Saati : 17/01/2024 - 13:40

13/09/2023 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

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