T.C. İZMİR CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI



Soruşturma No : 2023/80209

Karar No : 2023/35497



KOVUŞTURMAYA YER OLMADIĞINA DAİR KARAR



DAVACI : K.H.

MÜŞTEKİ : ABDULKODIR BILOLI, MUHOYOİ Oğlu 'den olma, 1996 doğumlu, (Türkiye'de adresi yok)

ŞÜPHELİ : YANA ÇELEBİCAN, VİKTOR Kızı OLENA'den olma, 29/12/1982 doğumlu, KASTAMONU ili, DADAY ilçesi, GÖRÜK köy/mahallesi, 37 cilt, 9 aile sıra no, 119 sıra no'da nüfusa kayıtlı Yalı Mah. 6523 Sk. No:34/21 Karşıyaka/İZMİR

SUÇ : Hakaret

SUÇ TARİHİ VE YERİ : 24/04/2023 Bayraklı/İZMİR



SORUŞTURMA EVRAKI İNCELENDİ:

Yukarıda açık kimlik bilgileri yazılı olan müştekinin Tacikistan vatandaşı olduğu, yaklaşık 2,5 aydır turistik amaçlarla Türkiye'de bulunduğu, ülkemizde sabit bir ikameti olmadığı, olay tarihinde daha önceden vize işlemleri için görüştüğü şüpheliye ait Mansuroğlu Mahallesi 288/4. Sokak No:9/1-199 Bayraklı/İZMİR adresindeki Çelebican Hukuk Bürosu isimli iş yerine gittiği, burada taraflar arasında beyanlarındaki çelişki nedeniyle tam olarak tespit edilemeyen bir sebepten tartışma çıktığı,

Her ne kadar tartışma sırasında şüphelinin müştekiye İngilizce olarak "Fuck off, fuck you, motherfucker" diyerek hakaret ettiği iddia edilmiş ise de,

Şüphelinin kollukça tespit olunan savunmasında atılı suçlamayı inkar ettiği, soruşturma kapsamında bilgisine başvurulan ve şüphelinin eşi olan Hüseyin Burak ÇELEBİCAN'ın da hakaret iddiasını destekler bir beyanının olmadığı, olayın başkaca görgü tanığının da bulunmadığı, bu haliyle şüpheli hakkında müsnet suçtan kamu davası açılması için yeterli şüphe oluşturacak delil elde edilemediği anlaşıldığından,

Açıklanan nedenlerle,

Şüpheli hakkında kamu adına CMK'nun 172. maddesi uyarınca KOVUŞTURMAYA YER OLMADIĞINA,

Kararın müşteki ve ifadesi alınan şüpheliye tebliğine,

İş bu karar aleyhine tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde İZMİR SULH CEZA HAKİMLİĞİ'NE itiraz yolu açık olmak üzere CMK'nun 173/1. maddesi uyarınca karar verildi.16/05/2023

#ilangovtr Basın no ILN01952472