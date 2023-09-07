T.C.

İZMİR

8. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Dosya No : 2022/566

İLAN

Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak suçundan sanık Hayrettin ve Nuray oğlu, 1984 doğumlu, Nurettin Çelik Mahkememizde yapılan yargılaması neticesinde; kullanmak için uyuşturucu ve uyarıcı madde bulundurmak ve kullanmak suçundan TCK'nun 191/1 maddesi uyarınca 2 yıl 10 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına,

3-Sanığın hakkında Torbalı 3. Asliye Ceza Mahkemesinin 2014/70 esas, 2015/563 karar ile hakkında hapis cezasına hükmedildiği tekerrür hükümleri uygulandığı sanığın denetim süresi içerisinde tekrar kasten suç işlediği anlaşılmakla TCK'nun 58/6 maddesi gereğince sanık hakkında mükürrirlere özgü infazına, 5275 sayılı yasanın 108/3 maddesi gereğince sanık hakkında ikinci defa tekerrür hükümlerinin uygulanmasına, TCK'nun 58/7 maddesi gereğince cezanın infazından sonra denetimli serbestlik tedbirlerinin uygulanmasına,

4-Anayasa Mahkemesi'nin 08/10/2015 tarihli iptal kararı ile 7242 sayılı Kanunla yapılan değişiklikler sonrası oluşan duruma göre, sanık hakkında TCK'nun 53.maddesinin 1 ve 2. Fıkraları ile 3.fıkrasının birinci cümlesinin uygulanmasına,

5-Emanet memurluğunun 2022/16904 sırasında kayıtlı Emniyetçe mühürlü bez torba içerisinde olduğu belirtilen; -2,5 gram beyaz kristalize maddenin TCK54/4 maddesi gereğince müsaderesine," karar verilmiş olup;

Gerekçeli karar sanığın bildirdiği tüm adreslere tebliğ edilemediği mevcut adresi de tespit edilemediğinden, 7201 Sayılı Yasanın 28.ve 29.maddeleri gereğince ilanen tebliğine, ilanen tebliğ tarihinden itibaren 15 gün sonra kararın tebliğ edilmiş sayılacağı ve tebliğden itibaren 7 gün içerisinde İzmir Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinaf yolunabaşvurabileceği, ilan ücreti ile mahkeme masrafının sanıktan alınacağı ilanen tebliğ olunur.05.09.2023

#ilangovtr Basın no ILN01887342