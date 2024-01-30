T.C. İZMİR 42. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Sayı : E.67635134-2023/395-Ceza Dava Dosyası 29.01.2024

İLAN METNİ

SANIK : ERKAN CİLASUN, Erhan ve Selda oğlu, 22/10/1994 KONAK doğumlu, DENİZLİ, BULDAN, Helvacılar mah/köy nüfusunda kayıtlı. Ufuk Mah. 914 Sk. No:39 İç Kapı No:4Buca/ İZMİR adresinde oturur. TC Kimlik No:31345383404

A-Sanık ERKAN CİLASUN'un üzerine atılı Kullanmak İçin Uyuşturucu Madde Bulundurmak ve Kullanmak suçunu işlediği sabit olmakla, TCK.nun 61. maddesi uyarınca, suçun işleniş biçimi, failin güttüğü amaç ve saike göre temel ceza tertip edilirken alt sınırdan ayrılmayı gerektiren bir neden bulunmamakla eylemine uyan;

TCK.nun 191/1. maddesi uyarınca takdiren 2 YIL HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

Sanığın yargılama sürecindeki aksi ispat edilemeyen olumlu tutum ve davranışları göz önünde bulundurularak 5237 sayılı TCK.’nun 62. maddesi gereğince cezasından takdiren 1/6 oranında indirim yapılarak 1 YIL 8 AY HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

Oluşa ve takdire binaen sanığın cezasından başkaca artırım ve indirim yapılmasına yer olmadığına,

5237 Sayılı TCK'nın 53/1-2-3 maddelerinin tatbikine,

Sanık hakkında hükmolunan cezanın niteliği ve miktarı, suçun işlenmesi sebebiyle kamunun karşılanmayan bir zararının bulunmaması, kişilik özellikleri ve duruşmadaki tutum ve davranışları değerlendirilen ve sabıkası bulunmayan sanığın, yeniden suç işlemeyeceği hususunda Mahkememizce olumlu kanaate varılmış olması karşısında 5271 sayılı CMK.’nun 231. maddesi gereğince sanık hakkında verilen HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASINA,

CMK.nun 231/11. maddesi gereğince, denetim süresi içinde kasten yeni bir suç işlemesi veya denetimli serbestlik tedbirine ilişkin yükümlülüklere aykırı davranması halinde, mahkememizce hükmün açıklanacağının bildirilmesine,

CMK.nun 325. maddesi uyarınca, hakkında mahkumiyet kararı verilen sanık için hesaplanan (2) davetiye gideri: 116,00 TL yargılama giderinin sanıktan Harçlar Kanunu hükümlerine göre alınarak Devlet Hazinesine ödenmesine,

7201 SK 29.md göre hüküm özetinin gazetede ilan edildiği tarihden 7 gün sonra tebliğ edilmiş olacaktır. Tebliğ tarihinden başlayarak 7 gün içinde mahkememize veya bulunduğu yer asliye ceza mahkemesine dilekçe ile yada tutanağa geçirilerek itiraz etme hakkı bulunduğu ve İzmir Ağır Ceza mahkemesince değerlendirileceği ilanen duyurulur.29/01/2024

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