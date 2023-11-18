T.C.

İZMİR

4. İCRA HUKUK MAHKEMESİNDEN

Esas : 2020/168

Karar : 2021/529

İLAN

Davacılar , AYSUN YILMAZ, GÜLLÜZAR ÖZALP, MAKBULE ÖZALP, METİN ÖZALP, NURETTİN ÖZALP, RAMAZAN ÖZALP, REİS ÖZALP, SIRAÇ ÖZALP ile Davalı SINIRLI SORUMLU ELMALI VE ÇEVRESİ TARIMSAL KALKINMA KOOPERATİFİ arasında mahkememizde görülmekte olan İhalenin Feshi davası nedeniyle;

Mahkememizce verilen 14/09/2021 tarih ve 2020/168 Esas, 2021/529 sayılı Karar ile;

İhalenin feshine ilişkin şikayetin reddine, davacının ihale konusu bedelin %10'u oranında para cezasına çarptırılmasına, yargılama giderlerinin davacı üzerinde bırakılmasına, peşin harcın mahsubu ile bakiye 4,90-TL harcın davacıdan alınarak Hazineye irad kaydına, davalı kendisini vekil ile temsil ettirdiğinden Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi gereğince davalı vekili için takdir edilen1.360-TL vekâlet ücretinin davacıdan alınarak davalıya verilmesine, kararın kesinleşmesine kadar yapılan yargılama giderlerinin davacı tarafça peşin olarak yatırılan yargılama gider avansından mahsubu ile bakiye kısmın karar kesinleştiğinde ve talep halinde davacıya iadesine, Dair, Bölge Adliye Mahkemesine gönderilmek üzere mahkememize (ya da mahkememize gönderilmek üzere bulunulan yerdeki aynı dereceli bir mahkemeye) verilecek bir dilekçe veya tutanağa geçirilmek koşulu ile zabıt kâtibine beyanda bulunmak suretiyle hükmün açıklanması sırasında hazır bulunanlar yönünden bu tarihten, yokluklarında hüküm verilenler yönünden ise kararın bunlara tebliğ edildiği tarihten itibaren 10 günlük süre içerisinde İstinaf yolu açık olmak üzere karar verilmiştir. Davacılar vekili tarafından verilen 28/10/2021 tarihli istinaf dilekçesi ile özetle; İzmir 4.İcra Hukuk Mahkemesinin 14/09/2021 tarih, 2020/168 Esas ve 2021/529 Karar sayılı kararının istinaf incelemesi sonucunda kaldırılmasını talep etmiştir.

İş bu ilanın yayınlanma tarihinden itibaren Mahkememizin 14/09/2021 tarihli kararına 10 gün içinde İzmir Bölge Adliye Mahkemesine kanun yoluna başvurulabileceği, davacı vekilinin 28/10/2021 tarihli istinaf dilekçesine karşı 10 gün içinde cevap dilekçesi sunabileceği hususları adresi tespit edilemeyen davacılardan (T.C.No:231...368) GÜLLÜZAR ÖZALP'e İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.15/11/2023

#ilangovtr Basın no ILN01934086