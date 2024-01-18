T.C.İZMİR 3. AĞIR CEZA MAHKEMESİ

16.01.2024

İLAN METNİ

Mahkememizin 2022/143 esas 2023/376 sayılı 29/11/2023 tarihli kararı ile beraatine karar verilen katılan sanık Aytaç ve Deniz kızı, 29/10/2000 Balıkesir doğumlu, Balıkesir, Altıeylül, Halalca mah/köy nüfusunda kayıtlı. TC Kimlik No:10009844444 Duygu KARAKOÇ yapılan aramalara rağmen bulunamadığı gibi dosyada mevcut adresine de tebligat yapılamamış olup; 7201 Sayılı Tebligat Kanunun 28, 29, 30 maddeleri gereğince mahkememiz hükmünün ve katılan sanık Volkan ATILGAN müdafi Avukat Çiğdem GÜNEŞ' in Volkan ATILGAN'ın mahkumiyet hükmüne yönelik istinaf talebinin Türkiye Genelinde yayınlanan gazete ve internet haber sitesinde ilan yoluyla tebliğine karar verilmiştir.

7201 Sayılı Kanunun 30. Maddesi uyarınca metnin yayın tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğin yapılmış sayılacağı, mahkememiz kararına karşı sanığın 7 gün içinde mahkememize dilekçe vermek veya zabıt katibine beyanda bulunmak suretiyle istinaf (İzmir Bölge Adliye Mahkemesi) yolunun açık olduğu ilanen TEBLİĞ OLUNUR.

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