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T.C. İZMİR 19. AİLE MAHKEMESİNDEN

T.C. İZMİR 19. AİLE MAHKEMESİNDEN
Oluşturulma Tarihi: Ekim 27, 2023 00:00

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İLAN
T.C. İZMİR 19. AİLE MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2023/101 Esas

DAVALI : EMIL KHAMITOV ( T. C. 677....86)
Radık ve Gulnara oğlu Almatı/Kazakistan 01/12/1983 d.lu
Davacı Sanam Nassyrova tarafından aleyhinize açılan Boşanma ve ferileri davası nedeniyle; tüm araştırmalara rağmen tebliğ yapılamayan davalı EMIL KHAMITOV ( T. C. 677....86) ' a duruşma gün ve saatinin ilanen tebliğine, öninceleme duruşmasının İzmir 19. Aile Mahkemesi duruşma salonunda 07/12/2023 günü saat 09:50 de yapılmasına karar verilmiştir.
Belirlenen gün ve saatte duruşmaya gelmeniz sulh için gerekli hazırlığı yapmanız , duruşmaya gelmediğiniz takdirde diğer tarafın yargılamaya devam etmek istemesi durumunda yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz, tarafınıza tebliğinden itibaren 2 haftalık kesin süre içinde dilekçede gösterilen sunmadığınız, başka yerlerden getirtilecek belgelerle ilgili kesin süre içinde açıklama yapılmaması halinde bu delillere dayanmaktan vazgeçmiş sayılacağınız ihtarve tebliğ olunur .

#ilangovtr Basın no ILN01917345

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