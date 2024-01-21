T.C. İZMİR 12. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/543 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : İzmir ili Konak İlçesi Gürçeşme Mahallesi

ADA NO : 41582

PARSEL NO : 4

MALİKİN ADI VE SOYADI:1- FATMA IŞIK-15373249802 -

2- HAKAN IŞIK-15370249966 -

3- HÜSNİYE IŞIK-

4- İSMET IŞIK-

5- SEMA IŞIK-12952297018 -

6- SERAP ERDOĞMUŞ-49177070218 -

7- SİBEL AYBARCAN-13525306410 -

8- YAŞAR IŞIK-18640142950 -

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI : İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

KAMULAŞTIRMANIN VE

BELGELERİN ÖZETİ : İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı Encümen Kararı 22/12/2022 tarih 96772592.302.03.01.1132 sayılı yazısı

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2023/543 Esas sayısında dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 22/12/2023

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