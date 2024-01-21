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T.C. İZMİR 12. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2023/543 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : İzmir ili Konak İlçesi Gürçeşme Mahallesi
ADA NO : 41582
PARSEL NO : 4
MALİKİN ADI VE SOYADI:1- FATMA IŞIK-15373249802 -
2- HAKAN IŞIK-15370249966 -
3- HÜSNİYE IŞIK-
4- İSMET IŞIK-
5- SEMA IŞIK-12952297018 -
6- SERAP ERDOĞMUŞ-49177070218 -
7- SİBEL AYBARCAN-13525306410 -
8- YAŞAR IŞIK-18640142950 -
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
KAMULAŞTIRMANIN VE
BELGELERİN ÖZETİ : İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı Encümen Kararı 22/12/2022 tarih 96772592.302.03.01.1132 sayılı yazısı
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2023/543 Esas sayısında dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 22/12/2023
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