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T.C. İZMİR 12. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2023/484 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : İzmirili, Konak ilçesi, Gürçeşme mahallesi
ADA NO : 41582
PARSEL NO : 6
MALİKİN ADI VE SOYADI: 1- ERDOĞAN GÖKKAYA-34798173226
2- ERTAN NEŞVAT-35140161854
3- FATMA KOÇAK-51622458328
4- FERHAN GÜVEN-10921155116
5- MÜJGAN GÖKKAYA-57115033768
6- SERKAN KOÇAK-51574459954
7- SEVİNÇ NEŞVAT-54796129148
8- ŞADİ GÖKKAYA-34810172848
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
KAMULAŞTIRMANIN VE
BELGELERİN ÖZETİ : İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nın 22/12/2022tarih 03.01.1132 sayılı Encümen Kararı
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2023/484 Esas sayısında dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.17/11/2023
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