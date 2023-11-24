T.C. İZMİR 12. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/484 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : İzmirili, Konak ilçesi, Gürçeşme mahallesi

ADA NO : 41582

PARSEL NO : 6

MALİKİN ADI VE SOYADI: 1- ERDOĞAN GÖKKAYA-34798173226

2- ERTAN NEŞVAT-35140161854

3- FATMA KOÇAK-51622458328

4- FERHAN GÜVEN-10921155116

5- MÜJGAN GÖKKAYA-57115033768

6- SERKAN KOÇAK-51574459954

7- SEVİNÇ NEŞVAT-54796129148

8- ŞADİ GÖKKAYA-34810172848

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI : İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

KAMULAŞTIRMANIN VE

BELGELERİN ÖZETİ : İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nın 22/12/2022tarih 03.01.1132 sayılı Encümen Kararı

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2023/484 Esas sayısında dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.17/11/2023

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