T.C. İZMİR 10. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

ESAS NO : 2023/357 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

2942 s. Kamulaştırma Kanunu'nun 4650 s.Yasa ile değişik10. maddesi gereğince;

a)Kamulaştırılacak İzmir İli, Bornova İlçesi, Erzene Mahallesi, 135 ada, 235 nolu parsel sayılı taşınmazın zemin ve zemin üstünün kamulaştırılmasının kararlaştırıldığı,

b)Taşınmazın zemin ve zemin üstünün malikinin davalılar ANIL ARSLAN-49288522156 , AYHAN ŞENSESLİ-45124434164, AYŞE SÖZATA-42220033062,BAYRAM ÖZDEMİR-11863069868,BENAY ŞENSESLİ-45109434684, CEVRİYE BAŞARAN-55006103460, ERKAN SOYLUER-20428739252,EROL KASAPOĞLU-20987023786,FÜSUN VATANSEVER-19550094070,GÜLER ÖZDEMİR-11824071138, HIZIR ÖZDEMİR-11833070856, HÜSEYİN CEYLAN-13337301764, HÜSEYİN PEHLİVAN-42568520620,İSMAİL KARTALCI-19465791316, MELİS KOYUNCU-13177990838, MERYEM SAĞIRLAR-56596061468, MİNE KUNT-45091435270, MUAMMER KARTALCI-19468791252,MUHSİN KARTALCI-19471791188, MUZAFFER ARSLAN-49372519314, NİHAT BURÇ ŞENSESLİ-45112434510,NURHAT ŞENSESLİ-45127434000, NURTEN KALBURCU-45106434748, OĞUZHAN KASAPOĞLU-20972024286,ONUR KOYUNCU-13186990546,ÖDÜL ERKE-24503122076, ÖMER KARACA-30965340606,PERİHAN ADAMCI-27832513584,RAHMİ BAYINDIR-64204337492, RAMAZAN ÖZDEMİR-11836070792,SADIKA OCAK-31150708386, SAFFET DEMİRER-52096741206,SEÇİL ÇAVUŞLU-24500122130, ŞİRİN KOYUNCU-13198990190, ŞİTABE ERKE-24506121922, ŞÜKRÜ SOYLUER-20419739544, YEŞİM TÜTÜNCÜOĞLU-25774183568,YÜCEL VATANSEVER-19556093862, YÜKSEL GİN-18736309670, YÜKSEL VATANSEVER-19547094144, ŞAHİNLER OTO TİC.A.Ş., VEBAŞ AKARYAKIT TURİZM VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ - olduğu,

c)Kamulaştırmayı yapan idarenin TEİAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ olduğu,

d)Bu duruşma zaptının tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içerisinde kamulaştırma işlemine idari yargıda iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabilecekleri,

e)Açılacak davalarda husumetin TEİAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE'ne yöneltileceği,

f)30 günlük dava açma süresi içerisinde, kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların, dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde, kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden zemin üstü yağının kamulaştırma yapan idareye aidiyetine karar verileceği,

g)Mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedelinin hak sahipleri adına Vakıflar Bankası Adliye Şubesine yatırılacağı,

h)Konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delilleri, tebliğ tarihinden itibaren on gün içinde mahkemeye yazılı olarak bildirmeleri gerektiği ihtar ve tebliğ olunur.

#ilangovtr Basın no ILN01894046