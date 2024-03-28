T.C.

İZMİR

1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

22.02.2024

Sayı : E.82291851-2020/2446-Ceza Dava Dosyası

Konu : İlan Metni.

İLANEN TEBLİGAT TUTANAĞI

Sanık Abdullah ALOJİ hakkında İzmir 1. Asliye Ceza Mahkemesi'nin 2013/1810 Esas 2014/782 sayılı kararı ile verilen mahkumiyet hükmünün kesinleşmesinden sonra 5607 sayılı yasada yapılan değişiklikler üzerine 18/04/2020 tarihinde infaz durdurulmuş olup, dosya 2020/2446 esas üzerinden açılarak, yapılan kovuşturmada sanığın adresi olmadığından tebligat yapılamaması üzerine, sanığın suçun sübut bulması halinde 5607 sayılı yasanın 5/2 maddesine göre suç konusu eşyanın gümrüklenmiş değerinin iki katı olan parayı Devlet Hazinesine; hüküm verilinceye kadar ödediği takdirde, hakkında bu Kanunda tanımlanan kaçakçılık suçlarından dolayı verilecek yarı oranında indirileceği. suça konu ürünlerin gümrüklenmiş değer olan 583,22‬ TL'nin iki katı olan 1.166,44‬ TL'yi ya da kamu zararı olan 273,72 TL'yi ödeyip ödemeyeceği hususu ihtar edilerek ödeme yapmak istemesi halinde maliye veznesine ödeme yaparak ödeme belgesini DURUŞMANIN ATILI BULUNDUĞU 11.09.2024 gününden öncemahkememize ibraz etmesi hususunda ilan olunur.

#ilangovtr Basın no ILN02009653