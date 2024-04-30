T.C.

İSTANBUL

KADASTRO MAHKEMESİ

29/04/2024

Sayı :2019/80 Esas

İLAN

Mahkememizin 2019/80 E - 2024/126 K sayılı gerekçeli kararında ismi geçen İsmail ÇAVUŞ adına gerekçeli kararın ve Av. Süleyman Yalçıntaş ve Av. Demirali Çetingöz tarafından verilmiş olan istinaf başvuru dilekçelerinin ilanen tebligat yolu ile yapılmasına karar verilmiştir.

Mahkememizin 2019/80E - 2024/126 K sayılı gerekçeli kararında:

Ana dosya davacıları, asli müdahiller ve birleşen dosya davacılarının açmış oldukları davaların, 6100 sayılı yasanın 114/1-h maddesi uyarınca, hukuki yarar yokluğundan reddine, Gerekçeli kararın tebliğinden itibaren iki haftalık süre içerisinde, Mahkememize verilecek ya da Mahkememize gönderilmek üzere başka yer mahkemesine verilecek dilekçe ile İstanbul Bölge Adliye Mahkemesinde istinaf yolu açık olmak üzere verilen karar verilmiş, verilen karar Av. Süleyman Yalçıntaş ve Av. Demirali Çetingöz tarafından verilen istinaf başvuru dilekçeleri ile istinaf edilmişlerdir. Mahkeme hükmünün ve istinaf dilekçelerinin İsmail ÇAVUŞ'a ilanen tebliğine, 7201 sayılı Tebligat Kanunun 31 maddesi uyarınca ilan yapıldığı günden başlayarak 7. gün sonunda tebliğ yapılmış sayılacağı hususu 7201 Sayılı tebligat kanunu uyarınca ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr Basın no ILN02024674