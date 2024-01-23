Örnek No:55*

T.C.İSTANBUL GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

2023/229 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/229 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

Özellikleri : İstanbul İli, Sarıyer İlçesi, Zekeriyaköy Mahallesi, 1211 parselde kayıtlı 792,30 m2 yüzölçümlü bahçeli kargir ev nitelikli taşınmazın tamamıdır. Adres: Zekeriyaköy Mahallesi, Akçaağaç Sokak İle İrtibatlı Nergis 1. Çıkmazı No: 4 (Vişne 2 Bölgesi) Sarıyer / İSTANBUL

İmar Durumu: Sarıyer Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 08.03.2023 tarihli yazısına göre; Sarıyer Zekeriyaköy Mahallesi, 1211 parselin, 20.10.2003 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Sarıyer, Uskumruköy-Zekeriyaköy Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planları’nda; net KAKS:0.30, maks H: 6.50 m yapılanma şartlarında “M” lejantlı “KONUT” alanında kaldığı belirtilmiştir.

Kıymeti : 20.336.400,00 TL KDV Oranı : %20 Kaydındaki Şerhler: Doğal Sit- Doğal Sit-Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanıdır " beyanı vardır. 26/09/2023 Tarih - 19934 Yevmiye

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 29/04/2024 - 13:50

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Bitiş Tarih ve Saati : 06/05/2024 - 13:50 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 23/05/2024 - 13:50

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Bitiş Tarih ve Saati : 30/05/2024 - 13:50

19/01/2024 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

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