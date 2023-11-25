Örnek No:55*

T.C.İSTANBUL GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

2022/409 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2022/409 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

Taşınmazın Özellikleri : İstanbul ili, Beşiktaş ilçesi, Levent mahallesi, 1422 ada, 21 parselde bulunan kat mülkiyetli, Oniki Blok Üçyüzyirmiiki Bağımsız Bölümlü Kargir Apartman nitelikli, 16.105,00 m2 miktarlı taşınmazın 23/7188 arsa paylı, MESKEN vasıflı, M blok, 4.normal kat, A giriş, 13 nolu bağımsız bölümün tamamıdır. Adresi : Levent Mahallesi (Konaklar Mahallesi) , Org. İzzettin Aksalur Caddesi, Yeni Levent Basın Sitesi, No: 1I Beşiktaş / İSTANBUL

Kıymeti : 6.200.000,00 TLKDV Oranı : %1

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 08/04/2024 - 13:30

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Bitiş Tarih ve Saati : 15/04/2024 - 13:30 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 01/05/2024 - 13:30

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Bitiş Tarih ve Saati : 08/05/2024 - 13:30

22/11/2023 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

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