Örnek No:55*

T.C.İSTANBUL GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

2022/362 TLMT.TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2022/362 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

Özellikleri: İstanbul İl, Kağıthane İlçesi, Merkez Mah, Kağıthane Çağlayan Mevkii, 5524 ada 3 parsel 208,90 m2 yüzölçümlü arsa nitelikli taş. borçluya ait 93/230 hissesi. Adresi : Çağlayan Mahallesi, Gürsel Sokak No: 3 Kağıthane / İSTANBUL

Kıymeti : 951.127,17 TLKDV Oranı : %20

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 16/01/2024 - 14:20

Bitiş Tarih ve Saati : 23/01/2024 - 14:20 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 16/02/2024 - 14:20

Bitiş Tarih ve Saati : 23/02/2024 - 14:20

19/10/2023 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

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