Örnek No:55*

T.C.İSTANBUL GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

2022/309 TLMT.TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2022/309 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

Özellikleri:İstanbul İl , Beyoğlu İlçe , Sütlüce Mahalle, 3215 Ada No , 9 Parsel No , 374,00 M2 Yüz Ölçümü, Bağımsız Bölüm Niteliği Arsa Olan Taşınmazın Borçluya Ait 1/8 Hissesi. Adresi: Sütlüce (Örnektepe) Mahallesi Menekşe Sokak 5 Ve 9 Dış Kapı Numaralı Beyoğlu / İSTANBUL

Kıymeti : 790.563,00 TL KDV Oranı : %20

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 11/12/2023 - 13:40

Bitiş Tarih ve Saati : 18/12/2023 - 13:40 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 11/01/2024 - 13:40

Bitiş Tarih ve Saati : 18/01/2024 - 13:40

28/09/2023 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

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