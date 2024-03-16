Örnek No:55*

T.C.

İSTANBUL

GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

2023/875 TLMT.



TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/875 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.



Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:



Özellikleri : İstanbul İl , Kağıthane İlçe , Talatpaşa Mahalle , 4292 Ada No, 22 Parsel No , 18/160 Arsa Payı /Payda, 398,65 m² Ana Taş. Yüz Ölçümü, Ana Taş. Nit. Arsa, 3.Kat 12 Nolu Bağımsız Bölüm Nit. Çatı Piyesli Konut Olan Taşınmazın Tamamı. Adresi : Talatpaşa Mah. Aslıhan Sok. No:31, Ayan Apt. K:3, 12BB Kağıthane / İSTANBUL

Kıymeti : 6.300.000,00 TL KDV Oranı : %20



Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 02/07/2024 - 14:40

Bitiş Tarih ve Saati : 09/07/2024 - 14:40 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 02/08/2024 - 14:40

Bitiş Tarih ve Saati : 09/08/2024 - 14:40

08/03/2024 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

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