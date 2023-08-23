Örnek No:55*

T.C.İSTANBUL ANADOLUSULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU

2022/151 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2022/151 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

İstanbul İl, Kadıköy İlçe, BOSTANCI Mahalle/Köy, Bahçelerarası Mevkii, 702 Ada, 90 Parsel, 7 Nolu Bağımsız Bölüm ANA GAYRİMENKULUN ÖZELLİKLERİ: Kıymet Takdirine konu olan Kadıköy İlçesi Bostancı Mahallesi, 702 ada, 90 parsel sayılı sayılı taşınmazın üzerindeki bina ile ilgili Kadıköy Belediyesinden temin edilen binaya ait mimari tadilat projesinin 08.05.2015 tarih ve 79000341-81 sayı ile onaylandığı, Kadıköy Belediyesi imar arşivinden yapılan araştırmada yeni yapı ruhsatının 01.14.2014 tarih ve 000519-14 sayı ile, tadilat yapı ruhsatının 09.07.2015 tarih ve 000370-15 sayı ile ve yapı kullanma izin belgesinin 20.06.2016 tarih ve 2016/141 sayı ile verildiği anlaşılmıştır. Yapı kullanma izin belgesine göre bina, 1 yol altı ve 10+ÇAK yol üstü olmak üzere toplam 11+ÇAK katlıdır. Mimari projesine göre binanın bodrum katında; otopark, su deposu, kazan dairesi ve sığınak alanları, zemin katta; 3 adet dükkân, 2 adet daire ve bina ana girişi ve diğernormal katlarda her katta 3 adet daire bulunmaktadır. Son kat daireler çatı piyeslidir. Binanın rüzgarlık kapısı alüminyum profilli camlı ve ana giriş kapısı ahşap kaplamalı çelik profilli camlı kapıdır. Binada 2 adet asansör ve yangın merdiveni vardır. Bina içi merdiven zeminleri ve kat hol zeminleri mermer kaplı olup, korkuluklar alüminyumdur. Dış cephe izolasyonu yapılmıştır. Açık ve kapalı otopark girişi binanın sol yan cephesinden yapılmaktadır. Dairelerin ısınması merkezi doğalgazlı kalorifer sistemi ile sağlanmaktadır. Arka bahçede kamelya mevcut olup, binada ayrıca su deposu mevcuttur. Bina görevlisi mevcut olup, bina yaklaşık 7 yaşındadır. BAĞIMSIZ BÖLÜMÜN ÖZELLİKLERİ :Kıymet Takdirine konu olan, Kadıköy İlçesi Bostancı Mahallesi, 702 ada, 90 parsel sayılı yerdeki binanın, 1. normal kat, 7 nolu ve daire nitelikli bağımsız bölümü keşif tarihinde boş olup, daire ile ilgili mimari projesine göre bağımsız bölümün net alanı; 73,18 m2+9.51 m2 1 adet büyük balkon ve 12.02 m2 2 adet balkon ve brüt alanı; 110,00 m2 olarak hesaplanmaktadır. Bağımsız bölüm projesine göre; 2 oda, salon, mutfak, banyo, hol, koridor, 1 adet büyük balkon ve 2 adet balkon alanlarından oluşmaktadır. Keşif tarihinde yerinde alınan bilgiye göre dairenin projesindeki büyük balkon alanı odaya çevrilmiş olup, dairenin net alanı mevcutta 82.69m2+12.02m2 2 adet balkon olarak hesaplanmakta ve daire mevcutta; 3 oda, salon, mutfak, banyo, antre, hol ve 2 adet balkon alanlarından oluşmaktadır. Balkonlardan biri salon ve mutfak ortak kullanımında, diğeri de arka odadadır. Daire ana giriş kapısı çelik kapıdır. Emsal olarak gezilen dairede mutfak dolapları mdf ve tezgah granitaştır. Oda ve salon zeminler lamine parke, diğer alanlarda seramik kaplıdır. Pencereler çift camlı pvc olup, panjur mevcuttur. Banyoda duş teknesi ve kabini, klozet ve dolaplı lavabo mevcut olup, duvarlar tavana kadar fayans kaplıdır. 7 nolu daire, bina ön (sokak) cephesine göre 1. normal katında, arka ve sol yan cephedeki köşe daire olup, güney-batı cephelidir.

Söz konusu olan, 1. normal katta bulunan 7 nolu ve daire nitelikli bağımsız bölümün 11520/358400 arsa payının arsa üzerindeki karşılığı 41,75 m2dir.Kadıköy İlçesi Bostancı Mahallesi, 166 pafta, 702 ada, 90 parsel sayılı ana taşınmazın; "Kadıköy İlçesi Bostancı Mahallesi, Emanet Sokak, Orion Park Apartmanı, No:1" adresinde bulunan ve üzerinde 1 adet betonarme bina bulunan ana taşınmaz olduğu anlaşılmıştır.

TEDAŞ Genel Müdürlüğü lehine 26/07/1977 tarih 630 yevmiye nolu geçit irtifak hakkı bulunmakta olup, TEDAŞ Genel Müdürlüğü'nünirtifak hakkının korunması kaydıyla satış işlemine muvafakatı bulunmaktadır., 1.299,00 m2 yüzölçümü, 11520/358400 arsa payı, Bostancı Mahallesi, Emanet Sokak, Orion Apartmanı, No:1 Kadıköy / İSTANBUL adreslidir.

Tapu Sicilindeki Diğer Bilgiler : Tapu Kaydındaki Gibidir

Taşınmaz Üzerindeki Mükellefiyetler : TEDAŞ Genel Müdürlüğü lehine 26/07/1977 tarih 630 yevmiye nolu geçit irtifak hakkı bulunmakta olup, TEDAŞ Genel Müdürlüğü'nünirtifak hakkının korunması kaydıyla satış işlemine muvafakatı bulunmaktadır.,

Takdir Olunan Değer : 5.400.000,00 TL

Artırmaya İştirak İçin

Alınan Teminatın Nev'i ve Miktarı : 540.000,00 TL

Taşınmazın Son İmar Durumu : İstanbul Anadolu Sulh Hukuk Mahkemesi Satış Memurluğunun (İstanbul Anadolu 10. İcra Dairesinin) 2022/151 (Satış) sayılı dosyası içerisinde bulunan, Kadıköy Belediye Başkanlığı, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 15.08.2022 tarih ve E-38354364-622.03-1417501 sayılı yazısına göre Kadıköy İlçesi, Bostancı Mahallesi, 166 pafta, 702 ada, 90 parselin, "1/1000 ölçekli 11.05.2006 T.T.li Uygulama İmar Planı, Plan Notu Tadilatları ve Lejandı Değişikliğine göre Yençok:15 Kat, max KAKS:2.07,maxTAKS:0.35, AYRIK Nizam KONUT ALANInda kaldığı, ayrıca söz konusu parselin, 16.07.2007 ve 13.03.2015 T.T.li 1/1000 ölçekli Kavşak Uygulama Planı - 17.10.2017 T.T.li 1/1000 ölçekli Çamaşırcı Deresi Taşkın Sınırlarının İşlenmesine Yönelik Uygulama İmar Planı Değişikliği kapsamında kaldığı" anlaşılmıştır.

Ayrıca Kadıköy Belediye Başkanlığı, Mali Hizmetler Müdürlüğünün 10.08.2022 tarih ve E-329886462-622.03-1413453 sayılı yazısı ile Bostancı Mahallesi Emanet Sokak için yeni yapı ruhsat tarihi olan 2014 yılına ait emlak vergisine esas rayiç değerinin 1.800-TL/m2 olduğu belirtilmiştir.

Adresi : Bostancı Mahallesi, Emanet Sokak, Orion Apartmanı, No:1 Kadıköy / İSTANBUL

Yüzölçümü : 1.299,00 m2

Arsa Payı : 11520/358400

KDV Oranı : %1

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 22/12/2023 - 10:10

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Bitiş Tarih ve Saati : 29/12/2023 - 10:10 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 18/01/2024 - 10:10

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Bitiş Tarih ve Saati : 25/01/2024 - 10:10

18/08/2023 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

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