Örnek No:55*

T.C.İSTANBUL ANADOLUSULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU

2022/162 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2022/162 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Taşınmazın Tapu Kaydı ve Niteliği : İstanbul İl, Kadıköy İlçe, KOZYATAĞI Mahalle/Köy, 637 Ada, 119 Parsel, 17 Nolu Bağımsız Bölüm ANA GAYRİMENKULUN ÖZELLİKLERİ :Kıymet Takdirine konu olan Kadıköy İlçesi, Kozyatağı Mahallesi, 637 ada, 119 parsel sayılı ana taşınmaz üzerindeki bina ile ilgili Kadıköy Belediyesi imar arşivinden yapılan araştırmada, kat irtifakına esas mimari ilk projesinin 2015/2388872 sayı ile ve mimari tadilat projesinin 2017/8956 sayı ile onaylandığı, yeni yapı ruhsatının 22.01.2016 tarih ve 59-16 sayı ile, tadilat yapı ruhsatının 19.08.2016 tarih ve 86-16 sayı ile, tadilat yapı ruhsatının 12.06.2017 tarih ve 461-17 sayı ile ve yapı kullanma izin belgesinin için 08.01.2018 tarih ve 9 sayı ile verildiği anlaşılmıştır. Yapı kullanma izin belgesine göre binanın emsal dahili inşaat alanı 26 adet daire ve ortak alan dahil 4.059,00m2 olarak verilmiş olup, bina 2 yol altı ve 14+ÇAK yol üstü katlı olarak toplam 16+ÇAK katlıdır. Yapı sınıfı IV-Cdir. Projesine göre binanın 2. bodrum katında; kapalı otopark, apartmana ait depo alanı, su deposu-hidrofor ve kazan dairesi alanları, 1. Bodrum katında; sığınak, jeneratör odası, elektrik pano odası, zemin katında; bina ana girişi, 2 araçlık otopark ve görevli dairesi ve diğer normal katlarda her katta 2 adet daire bulunmaktadır. 13. Normal kattaki daireler çatı dubleksi şeklindedir. Binanın ana girişi ön cepheden ve güneydoğu yönünden yapılmaktadır. Kapalı otopark girişi binanın sağ yan cephesinden yapılmaktadır.Binada 2 adet asansör ve yangın merdiveni mevcuttur. Binada ayrıca jeneratör, su deposu ve kamera sistemi mevcut olup, bina görevlisi bulunmaktadır. Bahçe alanında arka cephede açık otopark mevcuttur. Ayrıca bahçede kamelya vardır. Açık otopark girişi parselin arka tarafından kuzey yönünden uzaktan kumandalı kol ile yapılmaktadır. Dış cephe izolasyonu yapılmıştır ve bina yaklaşık 5 yaşındadır.

BAĞIMSIZ BÖLÜMÜN ÖZELLİKLERİ :Kıymet Takdirine konu olan Kadıköy İlçesi, Kozyatağı Mahallesi, 637 ada, 119 parsel sayılı ana taşınmaz üzerindeki binanın; 9. normal kat, 17 no'lu bağımsız bölümünde kiracı İrem Seda-Melikhan Sarımehmetoğlu oturmakta olup, onaylı projesinden alınan bilgiye göre net alanı; 66.84m2+7.71m2 1 adet büyük balkon+9.65m2 2 adet balkon alanı ve yaklaşık brüt alanı 100.00m2 olarak hesaplanmaktadır. Projesine göre dairede; 2 oda, salon, mutfak, banyo, antre, hol, 1 büyük balkon ve 2 adet balkon alanları olduğu görülmüştür. Keşif tarihinde yerinde alınan bilgiye göre dairenin, büyük balkon alanının odaya çevrildiği ve salondaki balkonun kapatılarak mekana dahil edildiği öğrenilmiştir. Dolayısıyla dairenin net alanı 81.90m2+2.30m2 1 adet balkon olarak hesaplanmakta olup, daire mevcutta; 3 oda, salon, mutfak, banyo, antre, hol ve 1 adet balkon alanlarından oluşmaktadır. Yangın çıkışı arka cephedeki odadan verilmiş olup, 3m2lik yangın holü mevcuttur. Dairenin ana giriş kapısı ahşap kaplamalı çelik kapıdır. Pencere profilleri alüminyum alaşımlı olup, panjur mevcuttur. Dairenin sıcak su ve ısınma ihtiyacı doğalgazlı kombi kalorifer sistemi ile sağlanmaktadır. 17 nolu daire binanın ön cephesine göre 9. Katta ve sağ taraftaki dairedir. Söz konusu; 10278/270000 arsa paylı, zemin katta bulunan 17 nolu ve daire nitelikli bağımsız bölümün hissesine düşen arsa miktarı 38.68m2'dir., 1.016,07 m2 yüzölçümü, 10278/270000 arsa payı, Kozyatağı Mahallesi, Değirmen Sok, No:14 , Model Apt9. Kat 17 Nolu Daire Kadıköy / İSTANBUL adreslidir

Tapu Sicilindeki Diğer Bilgiler : Tapu Kaydındaki Gibidir

Taşınmaz Üzerindeki Mükellefiyetler : Tapu Kaydındaki Gibidir

Takdir Olunan Değer : 4.500.000,00 TL

Artırmaya İştirak İçin

Alınan Teminatın Nev'i ve Miktarı : 450.000,00 TL

KDV ORANI : %10

Taşınmazın Son İmar Durumu : İstanbul Anadolu Sulh Hukuk Mahkemesi Satış Memurluğunun 2022/162 (Satış) sayılı dosyası içerisinde bulunan; Kadıköy Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 30.09.2022 tarih ve E-38354364-622.03-1467769 sayılı imar durumuna istinaden; Kadıköy İlçesi, Kozyatağı Mahallesi, 173 pafta, 637 ada, 119 parsel sayılı taşınmazın "1/1000 ölçekli, 11.05.2006 T.Tli Uygulama İmar Planı, Plan Notu Tadilatları ve Lejandı Değişikliğine göre Yençok:15 Kat, maxKAKS:2.07, maxTAKS:0.35, Ayrık Nizam KONUT ALANInda, kısmen de YOLda kaldığı " anlaşılmıştır.

Ayrıca binanın yeni yapı ruhsatı 2016 yılı olduğunda, 2016 yılı emlak vergisine esas sokak rayiç değeri Değirmen sokak için 1.943,75TL/m2 olduğu öğrenilmiştir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 20/10/2023 - 10:05

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Bitiş Tarih ve Saati : 27/10/2023 - 10:05 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 23/11/2023 - 10:05

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Bitiş Tarih ve Saati : 30/11/2023 - 10:05

28/07/2023 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

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