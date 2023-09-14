Örnek No:55*

T.C. İSTANBUL ANADOLU SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU

2022/244 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2022/244 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : İstanbul İl, Kadıköy İlçe, CAFERAĞA Mahalle/Köy, 1164 Ada, 46 Parsel, 4 Nolu Bağımsız Bölümün tamamı. Satışa konu dükkan dikdörtgen şekilli olup, dükkanın orta alanını, binanın ortak alan merdiven boşluğu, daraltmaktadır. Dükkanın HALEHAZIR DURUMUNDA, dükkana girişe göre, sol tarafında orta alanda, wc + lavabo bulunmakta, tuvalet zemini, tuvalet alanını geçtikten sonra, dükkan içinde kullanılan yaklaşık 50 m2 lik ters ( L ) biçiminde alan bulunmaktadır. Dükkanın HALEHAZIR DURUMDA arka cephesinde dışa açılan, gün ışığı alan çift

camlı pvc pencereler görülmüştür. Dükkan içinde zemin seramik kaplı, duvarlar su bazlı yarı mat boyalı,

dükkan giriş kapısı çift camlı pvc doğramalı ve ve ısı camlı, dükkan içi floresan ampul aydınlatmadır.

Dükkanda 2. El Mobilyaların satışı için eşyaların olduğu görüldü. Dükkan içinde tavanlarda su akıntısı

rutubet görülmüştür. Ayrıca, dükkanın arka cephesinde tavanda pis su gideri bağlantı boruları

görülmüştür. Dükkan içinde yapılan fiziki ölçümde 99,19 m2 kullanım alanı bulunmaktadır. Dükkan

sokak cepheli olup, dükkan cephesi yaklaşık 4.50 metre genişliğindedir. Dükkan taban tavan yüksekliği

2.78 metredir. Dükkan sokak içinde bulunduğundan, yaya, araç trafiği çok az yoğun olan sokak

içindedir. Ancak depo kullanımlı, imalathane tarzında, perakende harici sektörel işletmeleri için

kullanımlıdır.

Adresi : İstanbul İl, Kadıköy İlçe Caferağa Mah., Mühürdar Cad., No:1-3, 4 Nolu Dükkan Güngören / İSTANBUL

Yüzölçümü : 51,54 m2

İmar Durumu : Kadiköy Belediye Başkanlığı İmar Şehircilik Müdürlüğü nün İSTANBUL ANADOLUSULH HUKUK MAHKEMESİ SATIŞ MEMURLUĞU’na gönderdiği17.10.2022 tarih – E-38354364-622.03-1486201 sayılı yazısında, Kadiköy - Caferağa Mahallesi,29 pafta, 1164 ada, 46 parsel, 21.12.1973 onaylı 1/500 ölçekli Moda Merkez İmar Planında H:15:50 Bitişik Nizam yapılanma şartlarında İskan Alanında, kısmen de yolda kaldığı belirtilmektedir.

Kıymeti : 6.900.000,00 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 12/12/2023 - 10:00

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Bitiş Tarih ve Saati : 19/12/2023 - 10:00 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 04/01/2024 - 10:00

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Bitiş Tarih ve Saati : 11/01/2024 - 10:00

18/08/2023 e-imzalıdır(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

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