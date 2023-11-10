Örnek No:55*

T.C.İSTANBUL ANADOLU GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

2021/1937 ESAS

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2021/1937 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazların cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri :

Tapu Kaydı: İstanbul İli, Pendik İlçesi, Bahçelievler Mahallesi, 10854 Ada, 3 Parsel sayılı, 1861,51 m² arsa miktarlı Tarla vasıflı ana taşınmazın üzerinde bulunan bina; 7. Kat, 29 nolu mesken nitelikli 45/1140 arsa paylı bağımsız bölümün1/1 (Tam) hissesi.

Ana Taşınmaz Özellikleri (Pendik İlçesi, Bahçelievler Mahallesi, 10854 Ada, 3 Parsel): Taşınmazın bulunduğu bina bodrum + zemin+ 8 normal kat ve 34 adet bağımsız bölümden oluşmaktadır. Bina girişi zemin kattan sağlanmakta olup yapı yaşı yaklaşık 30 üzeridir. Bina dış cephesi akrilik boyalı, zeminleri ve merdivenleri mermer kaplama, duvarlar plastik boyalı olup çalışır durumda yolcu asansörü mevcuttur.

Bağımsız Bölüm Özellikleri (29 Nolu Mesken): Satışa konu 7. Kat 29 nolu bağımsız bölüm bina girişine göre 8. Normal katta ön cephe sol tarafta konumlu olup yerinde yapılan ölçümler ve incelemelere göre; alt katta salon, 2 oda, mutfak, banyo, wc, hol, antre, 2 balkon; daire içinden çıkılan çatı piyesinde 2 oda ve teras hacimlerinden oluşmaktadır. Taşınmaz yaklaşık alt kat net ~96,50 m2, çatı katı net ~41,70 m2 + ~57.50 m2 teras alanlıdır. Taşınmaz tapu kayıtlarında 7. Normal kat olarak görülürken Tapu müdürlüğünden incelenen mimari projesine göre kat planlarında 8. Katta, yerinde yapılan incelemelerde de 8. Normal katta görülmektedir. Kat bilgisinin tapu kayıtlarına sehven yazılmış olabileceği bilgisi alınmıştır. Ayrıca mimari projesinde taşınmaz 8. Normal katta daire olarak görülmekte iken yerinde yapılan incelemelerde ~41,70 m2 kapalı, ~57,50 m2 teras alanlı çatı katı oluşturulmuş ve içerden merdiven ile bağlantı sağlanmış, dubleks daire olduğu tespit edilmiştir.Zeminler; antre, mutfak, banyo bölümlerinde mermer, salon ve odalarda ahşap parke kaplamadır. Duvarlar; antre, mutfak, salon ve odalarda alçı sıva üzeri plastik boyalı, banyo seramik kaplamadır. Banyoda klozet, ayaklı lavabo, ve küvet bulunmaktadır. Bağımsız bölüm ana giriş kapısı çelik, iç bölümlere açılan kapılar ahşap kapı, pencereler PVC doğrama; mutfakta dolaplar ahşap tezgah mermerit malzemedir. Bağımsız bölümde ısınma, doğalgaz yakıtı kullanılmak suretiyle kombi sistemi ile sağlanmaktadır. Hâlihazırda kombi ve radyatörler monte edilmiştir. Taşınmazda uzak ve kısmi deniz manzarası bulunmaktadır.

Adresi : Bahçelievler Mahallesi, Aydınlı Yolu Caddesi No: 27 D: 29 Pendik / İSTANBUL

İmar Durumu: Pendik İlçesi, Bahçelievler Mahallesi, 10854 Ada, 3 Parsel (Eski:1931 ada, 378 parsel) 1/1000 ölçekli, 22/12/2020 t.t.li Pendik Merkez Uygulama İmar Planında; maks Taks:0.40, Emsal:1.75, Yençok:24.50 (8 kat) yapılaşma şartlarında K1 rumuzlu Konut alanında, kısmen de yolda kaldığı, taşınmaza ilişkin ruhsat kayıtlarında 27/04/1988 tarih ve 3/39 sayı ile yeni yapı ruhsatı düzenlendiği belirtilmiştir.

Kıymeti : 1.785.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 11/12/2023 - 13:45

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Bitiş Tarih ve Saati : 18/12/2023 - 13:45 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 05/01/2024 - 13:45

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Bitiş Tarih ve Saati : 12/01/2024 - 13:45

2 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri :

Tapu Kaydı: İstanbul İli, Pendik İlçesi, Bahçelievler Mahallesi, 10854 ada 3 parsel sayılı, 1861,51 m² arsa miktarlı Tarla vasıflı ana taşınmazın üzerinde bulunan bina; 5. Kat, 17 nolu mesken nitelikli 30/1140 arsa paylı bağımsız bölümün 1/1 (Tam) hissesi.

Ana Taşınmaz Özellikleri (Pendik İlçesi, 10854 Ada, 3 Parsel): Satışa konu taşınmazın konumlu olduğu bina Yol alt 1 kat ve yol üstü 9 kattan ibarettir. Onaylı mimari projesine göre; 1, bodrum katta sığınak, kapıcı dairesi, kalorifer dairesi, zemin katta bina girişi ve 2 dükkan, normal katlarda 4'er adet daire bulunmaktadır. Vaziyet planında bina giriş yönü belirtilmemiş olup, parsel ve yapıların oturum şekline göre blok tespiti binanın kat planının ise bloğa aplike edilerek dış konturu ve merdiven evi gibi nirengi noktaların örtüştürülmesi ile bağımsız bölüm bazında konumu tespit edilmiştir. Vaziyet planında ve mahallinde bina girişi zemin kat güney cephede projelendirilip inşa edildiği tespit edilmiştir. Dış cephesi akrilik cephe boyalıdır. Ana giriş demir doğramadır. Ana giriş kapısı alüminyum çerçevelidir. Giriş holü zemini paledyen, duvarları boyalıdır. Ana yapıda 2 adet asansör bulunmaktadır. Binada ısınma sistemi doğalgaz kombi sistemdir. Taşınmazın yer aldığı bina 1998 yılında inşaatına başlanmış olup, 24 yaşındadır. Toplu taşıma araçlarının güzergahı olan Aydınlı Yolu Caddesi'ne yakın konumda olması ulaşımda rahatlık yaşanmasını sağlamaktadır.

Bağımsız Bölüm Özellikleri (17 Nolu Mesken): Taşınmaz bina girişine göre ön sol tarafta 5. katta konumlu olup güney batı cephelidir. Projesine göre kullanım alanı net 95 m², brüt 106 alanlı olduğu tespit edilmiştir. Projesinde (antre, mutfak, salon + 2 balkon, 3 oda, banyo, WC) bölümlerinden oluşmaktadır. Salon ve odalarda zeminler ahşap parke, mutfak ve ıslak hacimlerde zeminler mermer kaplamadır. Salon ve odalarda duvarlar saten boyalı tavanlar köşe kartonpiyerlidir. Mutfak ve banyoda tavanlar kartonpiyer kaplama, duvarlar seramik kaplamadır. Pencereler PVC, iç kapılar ahşap, dış kapı çelik mamüldür. 1.861,51 m2 yüzölçümü, 30/1140 arsa payı.

Adresi : Bahçelievler Mahallesi, Aydınlı Yolu Caddesi No: 27 D:17 Pendik / İSTANBUL

İmar Durumu : Pendik İlçesi, Bahçelievler Mahallesi, 10854 ada 3 parsel sayılı taşınmazın "1/1000 ölçekli. 22.12.2020 T.T. Merkez Uygulama İmar Planı dahilinde; Mesken Alanı fonksiyonunda, Ayrık nizam KAKS: 1.75 Taks: 0.40 Hmax=24.50 kat mesafeli olacak şekilde yapılaşmaya uygun olduğu bilgisi edinilmiştir. Kısmen yola terki bulunmakta olduğu, net miktarın malikin resmi başvurusu sonucu netleşeceği öğrenilmiştir.

Kıymeti : 1.405.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 11/12/2023 - 14:15

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Bitiş Tarih ve Saati : 18/12/2023 - 14:15 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 05/01/2024 - 14:15

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Bitiş Tarih ve Saati : 12/01/2024 - 14:15

3 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri :

Tapu Kaydı: İstanbul İli, Pendik İlçesi, Bahçelievler Mahallesi, 10854 Ada, 3 Parsel sayılı, 1.861,51 m2 arsa miktarlı Tarla vasıflı ana taşınmazın üzerinde bulunan bina; Zemin Kat, 33 Nolu Dükkan nitelikli 60/1140 arsa paylı bağımsız bölümün borçlu adına kayıtlı 1/2 hissesi.

Ana Taşınmaz Özellikleri (Pendik İlçesi, Bahçelievler Mahallesi, 10854 Ada, 3 Parsel): Taşınmazın bulunduğu bina bodrum + zemin+ 8 normal kat ve 34 adet bağımsız bölümden oluşmaktadır. Bina girişi zemin kattan sağlanmakta olup yapı yaşı yaklaşık 30 üzeridir. Bina dış cephesi akrilik boyalı, zeminleri ve merdivenleri mermer kaplama, duvarlar plastik boyalı olup çalışır durumda yolcu asansörü mevcuttur.

Bağımsız Bölüm Özellikleri (Zemin Kat, 33 Nolu Dükkan): Taşınmaz halihazırda ofis olarak kullanılmaktadır. Dükkanın cephesi 7 metre olup alüminyum cam çerçevelidir. Satışa konu 33 nolu bağımsız bölüm bina girişine göre ön cephe sol tarafta konumlu olup mimari projesinde ~42 m2 net alanlı iken yerinde yapılan ölçümler ve incelemelere göre arka cepheye doğru ~104 m2 büyütüldüğü tespit edilmiştir. Taşınmaz mevcut durumda yaklaşık net 146,00 m2 alanlıdır. Önde açık ofis, arka kısımda 3 oda, koridor, mutfak ve wc bölümlerinden oluşmaktadır. 1.861,51 m2 yüzölçümü, 60/1140 arsa payı.

Adresi: Bahçelievler Mahallesi, Aydınlı Yolu Caddesi No: 27/A Kat: Zemin D:33 Pendik / İSTANBUL

İmar Durumu: Pendik İlçesi, Bahçelievler Mahallesi, 10854 Ada, 3 Parsel (Eski:1931 ada, 378 parsel) 1/1000 ölçekli, 22/12/2020 t.t.li Pendik Merkez Uygulama İmar Planında; maks Taks:0.40, Emsal:1.75, Yençok:24.50 (8 kat) yapılaşma şartlarında K1 rumuzlu Konut alanında, kısmen de yolda kaldığı, taşınmaza ilişkin ruhsat kayıtlarında 27/04/1988 tarih ve 3/39 sayı ile yeni yapı ruhsatı düzenlendiği belirtilmiştir.

Hissesi : 1/2

Kıymeti : 950.000,00 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 11/12/2023 - 14:45

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Bitiş Tarih ve Saati : 18/12/2023 - 14:45 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 05/01/2024 - 14:45

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Bitiş Tarih ve Saati : 12/01/2024 - 14:45

06/11/2023 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

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