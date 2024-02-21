Örnek No:55*

T.C. İSTANBUL ANADOLU GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

2023/807 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/807 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

TAŞINMAZIN Özellikleri:

Tapu Kaydı : İstanbul İli, Pendik İlçesi, Yayalar Mahallesi, 1005 parsel sayılı, 3.275,24 m² arsa miktarlı, Arsa vasıflı ana taşınmazın üzerinde bulunan binanın, B blok 2 + Normal kat, 14 nolu, Mesken nitelikli ve 8 / 582 arsa paylı bağımsız bölümünün borçlu adına kayıtlı 1 / 1 (Tam) hissesi satılacaktır.

Ana Taşınmaz Özellikleri (Pendik İlçesi, Yayalar Mahallesi, 1005 Parsel): Satışa konu taşınmazın konumlu olduğu blok yol altı 3, yol üstü 5 katlı, 24 bağımsız bölüm içermekte, betonarme tarzında, 3 B yapı sınıfında olduğu incelenen belgelere istinaden tespit edilmiştir. Taşınmazın bulunduğu site birden fazla parsel üzerinde kurulmuş olup Dumankaya Kelebek Vadisi Evleri 13 bloktan oluşmaktadır. Taşınmazın bulunduğu parsel üzerinde 3 blok bulunmaktadır. Onaylı mimari projesine göre; 3. bodrum katta; Sığınak, kapıcı dairesi, binaya ait depo ve kömürlükler, 2. bodrum katta; Bina girişi, 2 adet mesken ve Zemin katta yer alan dükkanlara ait depolar, 1. bodrum katta; 2 adet mesken, Zemin katta yer alan dükkanlara ait depolar,Zemin katta; 2 adet mesken, 2 adet depolu dükkan, 1. - 2. ve 3. Normal katta; 4 adet mesken, 4. Normal katta 4 adet çatı piyesli mesken yer almaktadır. Vaziyet planına göre ve mevcutta bina girişi, 2. bodrum katından, güney yönünden sağlanmaktadır. Dış cephesi yalıtımlı olup ve akrilik dış cephe boyası ile boyalıdır. Ana giriş kapıları demir çerçeveli ve camlıdır. Giriş holü zemini mermer, duvarları boyalıdır. Merdiven korkuluk demir profildir. Binada ısınma sistemi kombi ile sağlanmaktadır. Site içinde 1 adet açık yüzme havuzu, çocuk oyun alanı ve yürüyüş parkuru ve güvenlik bulunmaktadır.

Bağımsız Bölüm Özellikleri (B blok 2. kat, 14 nolu Mesken): Taşınmaz mesken nitelikli ve 2. katta yer alan dairedir. Taşınmaz bina girişine göre sağ arka tarafta yer almakta olup kuzey ve doğu olmak üzere 2 cephelidir. Projesine göre yasal net kullanım alanı 115 m2 (brüt 128 m2) olarak tespit edilmiştir. Projesinde; (antre, hol, mutfak + balkon, salon + balkon, 3 adet oda, banyo, ebeveyn banyosu) bölümlerinden oluşmaktadır. Giriş kapısı çelik, pencereleri PVC doğramadır.

Adres: Yayalar Mahallesi, Hamit Sokak Dumankaya Kelebek Vadisi Evleri B2 Blok No: 3 Daire:14 Pendik / İstanbul

İmar Durumu: E­99196931­000­163142 ilgi sayılı belgeye göre; "05.12.2012 onay tarihli 1/1000 ölçekli ölçekli Çınardere, Yayalar, Velibaba ve Ertuğrulgazi Mahallelerinin Bir Kısmına Ait Uygulama İmar Planında TAKS:0.40 KAKS:2.50 maksh:30,50 m (Mania Planı kriterlerini aşmamak şartıyla) yapılaşma koşullu "K2" rumuzlu konut alanında kalmaktadır." Olduğu belirtilmektedir.

Kıymeti : 3.800.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir. Yönetim planı:29.08.2001. Kömürlük, Ek-12 Kömürlük

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 09/04/2024 - 11:40

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Bitiş Tarih ve Saati : 16/04/2024 - 11:40 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 15/05/2024 - 11:40

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Bitiş Tarih ve Saati : 22/05/2024 - 11:40

13/02/2024 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

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