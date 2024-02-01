T.C. İSTANBUL ANADOLU BANKA ALACAKLARI İCRA DAİRESİNDEN

Örnek No : 49

TAŞINIR REHNİNİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLU İLE YAPILAN İLAMSIZ TAKİPTE

KIYMET TAKDİRİ YAPILAN TAKİBE KONU ARAÇLARIN BİLİRKİŞİ RAPORLARININ İLANEN TEBLİĞİ

DOSYA NO : 2021/26660ESAS

ALACAKLI : DENİZBANK ANONİM ŞİRKETİ

VEKİLİ : Av. Murat Yaşar Doğan

BORÇLU : MUSTAFA AKYOL

BORÇ MİKTARI : 13.606,22 TL.

26H0078 PLAKALI ARACIN BİLİRKİŞİ RAPORUNDA YAZILI ÖZELLİKLERİ:

Yeşil (Turkuaz) renk, BMC Probus 215 SCB marka, 2006 model Otobüs-CA tek katlı, şasi nosu NMC215RDTLDA00548 , motor nosu B21520-50722420 (okunamadı etiket üzerinden yazıldı), yakıt cinsi dizel , koltuk sayısı 28+1, km aküsü bittiğinden okunamadı , manuel vitesli aracın görünüşü; ön camı çatlak, ön tamponu, ızgarası ve plakası yok, arka tamponu hasarlı, yan iki aynası yok, muhtelif yerlerde çizikler ve vuruklar var, boyasında yer yer kalkmalar ve paslanmalar var, lastikleri kötü durumda, arka stop lambalarında hasarlar var, gösterge panelinde bazı kablolar boşta muhtemelen buralarda bazı parçalar sökülmüş (yok) , kumanda panelinde eksiklikler var, motoru var, direksiyon mili ve vites kolunda eksiklikler var, koltuk döşemeleri yıpranmış ve yırtık, tavanın ve iç döşemelerinde renk değişimleri olduğu, aracın ruhsat ve kontak anahtarının olmadığı görüldü. Aracın çok uzun süredir açık otoparkta olduğunda dolayı daha başka gizli ayıp ve kusurları olabilir. Söz konusu aracın elimizdeki belgelerde Otobüs ve ticari olduğundan % 20 KDV uygulanır. Aracın yapılan araştırmalar neticesinde emsallerinin(çalışır vaziyette ve parçaları tam olanların) piyasada fiyatları 250.000 TL ile 300.000 TL arasında değişmektedir. Aracın değerini belirlemek için, çeşitli emsal araştırmaları yapılmış ve bu araştırmalarla birlikte kiymet takdiri istenen aracın kıymetine etki edecek vasıf ve unsuru (marka, model, yaş, kilometre, donanım, genel görünümü, SBM hasar kaydı vb.) göz önüne alınarak mukayese yapılmıştır. Yapılan araştırmalar neticesinde tescilli ve tahsisli H plakanın herhangi bir değerinin olmadığı belirlenmiştir. Tüm bu hesaplamalar neticesinde, kıymet takdiri istenen araç değerinin(yukarıda sayılan eksik ve kusurlarından dolayı) rapor düzenleme tarihi itibariyle 150.000 TL olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Borçlular hakkında taşınır rehninin paraya çevrilmesi yolu ile yapılan ilamsız takipte ödeme emri borçlu MUSTAFA AKYOL'a ilanen tebligat yapılarak tebliğ edilmiş olup 26H0078 plakalı araçların kıymet takdirine ilişkin bilirkişi raporu, borçlu MUSTAFA AKYOL'a 7201 sayılı Tebligat Kanunun 28. ve devamı maddeleri gereğince ilanen tebliğine karar verilmiştir.

İşbu ilanın gazetede ilan tarihinde itibaren 15 (on beş) gün sonra borçlu MUSTAFA AKYOL'a ilanen tebliğine karar verilmiş olup borçlu tarafından 26H0078 plakalı araçların kıymet takdirine herhangi bir itirazı bulunması halinde işbu ilanın gazetede ilanından itibaren 22 (yirmi iki) gün içinde borçlu MUSTAFA AKYOL tarafından İstanbul Anadolu Nöbetçi İcra Hukuk Mahkemesine Kıymet Takdirine İtiraz davası açması gerektiği hususu ilanen tebliğ olunur.30/01/2024

#ilangovtr Basın no ILN01976589