T.C. İSTANBUL ANADOLU 7. AĞIR CEZA MAHKEMESİ BAŞKANLIĞINDAN

İ L A N

DOSYA NO : 2023/90 Esas

KARAR NO : 2023/204

Basit Yaralama suçundan yapılan yargılama sonunda verilen Mahkememizin 06/04/2023 tarih, 2023/90 Esas, 2023/204 Karar sayılı ilamı, dosyada katılan sıfatıyla bulunan Süleyman KAYA'nın beyan ettiği adresine ve diğer tespit edilen yurt içi ikametgah adreslerine tebliğ için gönderilmiş, ilgilinin adreste "tanınmadığı" gerekçesi ile gönderilen tebligatların bila tebliğ Mahkememize iade edildiği anlaşılmıştır.

Müşteki Süleyman KAYA'nın sistemde kayıtlı MERNİS adresi bulunmadığı anlaşılmakla; gerekçeli kararın tebliğine esas olmak üzere dosyada beyan ettiği adresine yapılan tebligatların tebliğ edilemeden döndüğü görülmüş, bu itibarla yeni adresinin tespiti için adres araştırması yaptırıldığı ve yeni adresinin tespit edilemediği anlaşılmış olup, kişinin adresi meçhul olarak kabul edilmiştir.

Müşteki Süleyman KAYA'nın yapılan tüm aramalara rağmen tebliğ yapılabilecek bir adresinin bulunamamış olması ve adresinin meçhul olması nedeniyle,

- Mahkememizin 06/04/2023 tarih, 2023/90 Esas ve 2023/204 Karar sayılı ilamı ile müştekiler Ferman KAYA ve Süleyman KAYA'ya karşı sanık MUHAMMET ABLAK hakkında Basit Yaralama suçundan 5237 sayılı TCK'nın 86/2, 86/3.e, 251/3, 62/1, 53/1.a,c,d,e-2-3, maddeleri uyarınca netice olarak iki kez 3 ay 22 gün hapis cezası ile cezalandırılmasına dair karar verildiğine ilişkin hüküm özetinin,

- Sanık Muhammet ABLAK'ın 30/05/2023 tarihli dilekçesi ile Mahkememiz kararına karşı istinaf kanun yoluna başvurduğuna dair dilekçesinin,

1-7201 sayılı Kanununun 29.maddesi gereğince ülke genelinde tirajı 50.000'in üzerinde bir gazetede ve genel kategoride yer alan bir internet haber sitesinde MÜŞTEKİ SÜLEYMAN KAYA için İLANEN TEBLİĞİNE,

2-Hüküm fıkrasının son ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına,

3-İlanen tebliğden itibaren yedi günlük süre içerisinde Mahkememize ya da eşdeğer başka bir mahkemeye sunulacak yazılı dilekçeyle veya zabıt katibine usulünce sözlü beyanda bulunulması ve düzenlenecek tutanağın hakime onaylatması suretiyle İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinaf kanun yolu açık olmak üzere, yasal süresi içerisinde kanun yolu başvurusunda bulunulmadığı takdirde hükmün kesinleştirilerek infaz edileceğine dair,

Hususlara ilişkin karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 07.09.2023

#ilangovtr Basın no ILN01888852