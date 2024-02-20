T.C.

İstanbul Anadolu

6. TÜKETİCİ MAHKEMESİ

Esas No : 2019/946Esas



İLAN



Davacı , GELECEK VARLIK YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ ileDavalı , HAKAN ŞENÜNAL arasında mahkememizde görülmekte olan Satıcının Açtığı İtirazın İptali davası nedeniyle;



21023744092 TC kimlik davalı numaralı Hakan Şenünal 'a dava dilekçesi, bilirkişi raporu ve bilirkişi ek raporunun tebligat kanunu ilgili maddeleri uyarınca tebliğ edilemediğindenT.K 30. Maddesi uyarınca tebliğine karar verilmiş olup,



İş bu ilanın HMK 139. Maddesi uyarınca, Sulh için gerekli hazırlığı yapmanız, duruşmaya sadece taraflardan birinin gelmesi ve yargılamaya devam etmek istemesi durumunda gelmeyen tarafın yokluğunda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz, davetiyenin tebliğinden itibaren iki haftalık kesin süre içinde dilekçenizde gösterdiğiniz ancak henüz sunmadığınız belgeleri mahkemeye sunmanız veya başka yerden getirtilecek belgelerin getirtilebilmesi amacıyla gereken açıklamayı yapmanız, bu hususların verilen süre içinde yerine getirilmemesi halinde o delile dayanmaktan vazgeçmiş sayılacağınıza karar verileceği ve



Bilirkişi raporuna ve ek raporuna HMK 281. maddesi gereğince tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde itiraz etmediğiniz taktirde bilirkişi raporuna itiraz etme hakkından vazgeçmiş sayılacağı, duruşma tarihinin 22/05/2024günü saat 10:35 olduğu, 7201 sayılı tebligat kanunun 28 ve 29 maddeleri gereğince davetiye yerine kaim olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

İş bu ilan yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılır.06/02/2024

#ilangovtr Basın no ILN01987511