T.C.İSTANBUL ANADOLU 6. TÜKETİCİ MAHKEMESİ

Esas No : 2021/949 Esas

İLAN

Davacı , AKBANK TÜRK ANONİM ŞİRKETİ ileDavalı , TAHSİN KILIÇ arasında mahkememizde görülmekte olan İtirazın İptali davası nedeniyle;

Davalı Tahsin KILIÇ adına daha önce adres araştırması ve T.K. İlgili maddeleri hükümlerince tebligat yapılmış ise de, tebliğ imkansızlığı olduğundan bugüne kadar adı geçen davalıya tebligat yapılamamış olup,bilirkişi raporunun ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Davalı Tahsin Kılıç'a,bilirkişi raporunun ilanen tebliğine karar verilmiş olup, iş bu ilan gereği Bilirkişi raporuna HMK 281. maddesi gereğince tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde itiraz etmediğiniz taktirde bilirkişi raporuna itiraz etme hakkından vazgeçmiş sayılacağı, duruşma tarihinin 29/02/2024günü saat 11:00 olduğu, 7201 sayılı tebligat kanunun 28 ve 29 maddeleri gereğince davetiye yerine kaim olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

İş bu ilan yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılır.29/11/2023

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