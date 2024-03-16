T.C.

İSTANBUL ANADOLU

49. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN



İ L A N

DOSYA NO : 2023/273 Esas

KARAR NO : 2024/46



Basit Yaralama suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 25/01/2024 tarihli ilamı ile 86/2-1. cümle maddesi gereğince 3 AY 22 GÜN HAPİS cezası ile cezalandırılan Recep ve Muhsine oğlu, 16/07/1988 doğumlu, Kars, Sarıkamış, Altunbulak mah/köy nüfusuna kayıtlı MUHAMMET EMİN BULUT tüm aramalara rağmen bulunamamış gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.



1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetininGAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 14.03.2024

#ilangovtr Basın no ILN02003712