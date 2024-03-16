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T.C.
İSTANBUL ANADOLU
49. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN
İ L A N
DOSYA NO : 2023/273 Esas
KARAR NO : 2024/46
Basit Yaralama suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 25/01/2024 tarihli ilamı ile 86/2-1. cümle maddesi gereğince 3 AY 22 GÜN HAPİS cezası ile cezalandırılan Recep ve Muhsine oğlu, 16/07/1988 doğumlu, Kars, Sarıkamış, Altunbulak mah/köy nüfusuna kayıtlı MUHAMMET EMİN BULUT tüm aramalara rağmen bulunamamış gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.
1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetininGAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE,
2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 14.03.2024
#ilangovtr Basın no ILN02003712