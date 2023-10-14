T.C. İSTANBUL ANADOLU 41. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

İ L A N

DOSYA NO : 2023/93 Esas

KARAR NO : 2023/486

Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 06/07/2023 tarihli ilamı ile sanık Cihan Kaya hakkında hırsızlık suçundan TCK'nun 141/1.Md. gereğince 1 Yıl 4 Ay 25 Gün Hapis Cezası ile Cezalandırılmasına,CMK'nun 231/5-6.md. gereğince 5 YIL SÜRE İLE HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASINA karar verilmiş, karar müşteki Gankhuvag ve Almaa oğlu, 1998 doğumlu, KHUVITUGULDUR GANKHUYAG'a tebliğ edilememiş, müşteki tüm aramalara rağmen bulunamamıştır.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına,

3-Tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içerisinde mahkememize verilecek bir dilekçe ile veya zabıt katibine beyanda bulunarak ve bu beyanın zapta geçirilmesi sureti ile ağır ceza mahkemesine itiraz yolu açık olmak üzere karar verildiği İLAN OLUNUR.26.09.2023

#ilangovtr Basın no ILN01909092