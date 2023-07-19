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T.C. İSTANBUL ANADOLU 40. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

T.C. İSTANBUL ANADOLU 40. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 19, 2023 00:00

İ L A N

DOSYA NO : 2021/369 Esas
KARAR NO : 2022/676
Mahkememizin 27/10/2022 tarihli 2021/369 esas, 2022/696 Karar Sayılı ilamıyla Mehmet ve Ayşe oğlu, 31/10/1981 doğumlu, Balıkesir ili, Dursunbey ilçesi, Güğü mah/köy nüfusuna kayıtlıSanık HÜSEYİN SEYREK' in üzerine atılı Mala Zarar Verme suçunu işlediği sabit görülerek1 YIL 8 AY HAPİS cezası ile cezalandırılmasına, verilen karara karşıtebliğdenitibaren7 gün içindemahkememize verilecek bir dilekçe veyazabıt katibinebeyanda bulunmaksureti ile tutanağa bağlanarakistinaf yoluaçık olmak üzerekarar verildiği ve sanığın tüm aramalara rağmen bulunamadığı vegerekçelikararın tebliğ edilemediği görülmüş,
1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin RESMİ GAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE,
2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 10.07.2023

#ilangovtr Basın no ILN01862160

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#ILN01862160#İlangovtr