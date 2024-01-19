T.C. İstanbul Anadolu 4. İş Mahkemesi'nden

ESAS NO : 2022/436 Esas

DAVACI : ŞENOL TURAN

DAVALI : DEVONSHİRE TRADE INC.

DAVALI : MUHLİS DOSTER

Davacı tarafından aleyhinize açılan İşçilik alacakları İle İlgili davasının yapılan yargılamasında;

Davalı şirkete belirtilen adreste tebligat yapılamamış, adres araştırmasında adı geçenin bulunmadığı anlaşılmakla 7201 sayılı kanunun 28-29 maddeleri hükmüne binaen bilirkişi ek raporunun ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Davalı DEVONSHİRE TRADE INC'ın adres bilgisi tespit edilememiş, ilanen tebliğine karar verilmiş olmakla, davalı şirkete bilirkişi ek raporuna karşı beyanda bulunmak üzere iki haftalık kesin süre verilmesine, kesin süre içerisinde beyanda bulunulmaması halinde yapılacak işlemlere itiraz edemeyeceği hususunun ihtarına, duruşma günü olan 01/02/2024 günü saat: 10:10’da bizzat duruşmada hazır bulunmasıveya kendisinibir vekil ile temsil ettirmesi HMK'nın değişik 137. ve 186. maddeleri gereğince tebliğ edilen gün ve saatte mahkemede hazır bulunması, bulunmadığıtakdirde tahkikat ve yargılamanın yokluğunda devam edilip hüküm verileceği ve tüm delillerini iki hafta içinde bulundurup duruşma gününden evvel toplatması hususu ve duruşma gününü bildirir tebligat yerine kaim olmak üzere ilan olunur.

#ilangovtr Basın no ILN01970159