T.C.İSTANBUL ANADOLU 37. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Sayı : E.52516621-2021/481-Ceza Dava Dosyası

İLAN

Hakaret Tehdit suçundan katılan Hasan ve Asiyeden olma 1976 Sürmene doğumlu.Trabzon Sürmene Ortaköy mah/köyünüfusuna kayıtlı Süleyman ÖZKANa mahkememizin 28/2/2023 tarih ve 2021/481 esas ve 2023/124 karar sayılı mahkumiyet kararı istinaf edilmiş olup istinaf ilamı kendisine tebliğ edilemediğinden ;

İlan tarihinden itibaren 7 gün içinde 7201 sayılı Tebligat Kanununun 31/1 madde ve fıkra hükmü gereğince İstanbul Bölge Adliye Mahkemesinde istinaf kanun yolu açık olmak ve bu yola başvurulmadığı takdirde hükmün kesinleşerek infaz edileceği hususu ilan olunur.09/11/2023

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