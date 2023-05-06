T.C. İSTANBUL ANADOLU 32. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek, Bulundurmak ve Kullanmak suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 29/11/2022 tarihli ilamı ile 191/1 maddesi gereğince 2 YIL 1 AY HAPİS cezası ile cezalandırılan Şakir ve Şerife oğlu, 17/08/1996 doğumlu, Kastamonu, İnebolu, Çamlıca mah/köy nüfusuna kayıtlı BURAK MUSTAFA KONCA tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

1-7201 sayılıKanunun 28-29. Ve müteakip maddeleri uyarınca İLANEN TEBLİĞİNE,

2-Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra sanığatebliğ edilmiş sayılacağına,

3-Sanığın, kararın tebliğ tarihinden başlayarak 7 günlük süre içerisinde CMK'nın 272. ve 273. maddeleri uyarınca mahkememize dilekçeyle veya zabıt katibine beyanla İstanbul Bölge Adliye Mahkemesine istinaf yolu açık olarak ve süresinde istinaf edilmediği takdirde hükmün kesinleşerek infaz edileceğine dair karar verildiği ilanen tebliğ olunur. 04.05.2023

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