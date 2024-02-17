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T.C. İSTANBUL ANADOLU 30. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

T.C. İSTANBUL ANADOLU 30. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ
Oluşturulma Tarihi: Şubat 18, 2024 00:00

 

T.C. 
İSTANBUL ANADOLU
30. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

DOSYA NO : 2023/225 Esas
KARAR NO : 2023/962

Resmi Belgede Sahtecilik suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 21/12/2023 tarihli ilamı ile 7 gün içerisinde itiraz yolu açık olmak üzere TCK 204/1 maddesi gereğince 5 YIL HÜKMÜN AÇIKL. GERİ BIRAK. NED. DNT.SER. (CMK 231/8) cezası ile cezalandırılan Abdul Ahmad ve Nazıla oğlu, 26/11/1997 doğumlu, Afganistan uyrukluSAHIL ABDUL AHMAD tüm aramalara rağmen bulunamamış, karımıztebliğ edilememiştir.
1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin RESMİ GAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE,
2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 13.02.2024

 

#ilangovtr Basın no ILN01986617

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#ILN01986617#İlangovtr