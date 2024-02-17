T.C.

İSTANBUL ANADOLU

30. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

DOSYA NO : 2023/225 Esas

KARAR NO : 2023/962

Resmi Belgede Sahtecilik suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 21/12/2023 tarihli ilamı ile 7 gün içerisinde itiraz yolu açık olmak üzere TCK 204/1 maddesi gereğince 5 YIL HÜKMÜN AÇIKL. GERİ BIRAK. NED. DNT.SER. (CMK 231/8) cezası ile cezalandırılan Abdul Ahmad ve Nazıla oğlu, 26/11/1997 doğumlu, Afganistan uyrukluSAHIL ABDUL AHMAD tüm aramalara rağmen bulunamamış, karımıztebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin RESMİ GAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 13.02.2024

#ilangovtr Basın no ILN01986617