T.C.

İSTANBUL ANADOLU 29. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2016/482 Esas

DAVACI : CANAN YAPI ÜRETİMİ ANONİM ŞİRKETİ

DAVALILAR : LEYA ÖZTREVES vd.

Davacı tarafından 19/12/2016 tarihinde davalılar aleyhine açılan davada Kadıköy 22. Noterliğinin 14.05.2014 tarihli ve 15749 yevmiye sayılı, Kadıköy 22. Noterliğinin 28.05.2014 tarihli ve 17225 yevmiye sayılı, Kadıköy 22. Noterliğinin 08.09.2014 tarihli ve 29264 yevmiye sayılı, Kadıköy 22. Noterliğinin 13.06.2014 tarihli ve 19366 yevmiye sayılı "Düzenleme Şeklinde Taşınmaz Satış Vaadi ve Arsa Payı Karşılığıİnşaat Sözleşmeleri" ve Kadıköy 22. Noterliğinin 20.10.2015 tarihli ve 33108 sayılı ek sözleşmesinin feshi tespiti ve maddi tazimat talepli davada:

Davalı LEYA ÖZTREVES'in dava dilekçesinde belirtilen adresine bilirkişi raporu ve ıslahdilekçesinin tebliğe çıkartıldığı,ancak adresine çıkartılan tebligatın iade edildiği, adres araştırmasından da bir netice alınamadığı anlaşılmakla 16/01/2024 tarihli bilirkişi raporu ve ıslah dilekçesinin ilanen tebliğine karar verilmiştir.

İlan tarihinden itibaren aşağıdaki belgelerin 7 gün içerisinde tebliğ edilmiş sayılacağı ihtar olunur.

İlanın tebliğinden itibaren dava dilekçesine karşı 2 haftalık kesin süre içerisinde cevap dilekçesi verilmemesi halinde iddia olunan maddi vakıa ve diğer hususların inkar etmiş sayılacağınız;

İlanın tebliğ tarihinden itibaren bilirkişi raporuna HMK'nun 281. maddesi gereğince tebliğ tarihinden itibaren iki haftalık kesin süre içerisinde itiraz etmediğiniz taktirde bilirkişi raporuna itiraz etme hakkından vazgeçmiş sayılacağınız ihtar olunur.

İlanın tebliğ tarihinden itibaren ıslah dilekçesine karşı iki haftalık kesin süre içerisinde cevap vermediğiniz takdirde dosya kapsamındaki deliller ile yargılamaya devam edileceği ihtar olunur.

Dava dilekçesi, tensip zaptı, bilirkişi raporu ve ıslah dilekçesi tebliğ yerine geçmek üzere davalı LEYA ÖZTREVES'e ilanen ihtar ve tebliğ olunur.

#ilangovtr Basın no ILN02028329